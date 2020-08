Calma tensa abans de destituir Setién

L'ensopegada del Barça amb la seva realitat va ser tan espectacular com aquesta caiguda de Luis Suárez

L'endemà de la humiliant derrota que el Bayern de Minic va infligir al Barça (2 a 8) en els quarts de final de la Lliga de Campions, la junta blaugrana no va mostrar cap evidencia de sentir-se responsable, almenys en part, de la vergonyant claudicació esportiva que hauria de determinar la fi d'un cicle a nivell esportiu i directiu a can Barça. Les especulacions es van centrar en endevinar la identitat del tècnic que ha de rellevar un Quique Setién sentenciat i en la relació de vaques sagrades que podrien finalitzar la seva etapa com a jugadors blaugrana.



Cap decisió abans de dilluns

Minuts després de la històrica derrota contra el Bayern de Munic, el president del Barça, Josep Maria Bartomeu, va anunciar que en els pròxims dies es prendrien «decisions» algunes de les quals «ja estaven pensades abans de la represa de la Lliga de Campions». Però segons fonts del club, cap d'aquestes decisions s'executarà abans de la reunió extraordinària de la junta directiva blaugrana que se celebrarà a principis de la setmana vinent, molt probablement demà. Sobre la taula hi hauria assumptes com la destitució del tècnic Quique Setién; l'elecció del seu relleu o la valoració de quins jugadors han de continuar al club la temporada vinent, que començarà en menys d'un mes. Pel que fa a la junta directiva, en tot cas es podria anunciar la data de les properes eleccions.



No dimitir «per responsabilitat»

El president Josep Maria Bartomeu no es planteja dimitir ni assumir la seva quota de responsabilitat per un rídicul històric. El dirigent és conscient que li queden deu mesos de mandat i vol continuar. Almenys, fins a principis de l'any vinent. El seu pretext: ser responsable. Tot sembla indicar que la intenció del màxim mandatari blaugrana es convocar eleccions uns mesos abans del que pertoca estatutàriament i s'especula amb la possibilitat que ho faci el mes de gener o el març.

L'opinió unànime de l'oposició, encapçalada per Víctor Font i Joan Laporta és exigir la dimissió immediata de l'actual junta directiva i la convocatòria d'eleccions. L'expresident Joan Laporta va escriure al seu compte de Twitter la nit de divendres a dissabte que les declaracions de Josep Maria Bartomeu després de la derrota li semblaven «una mostra de covardia i ineptitud» i que «la imcompetència d'ell i de la seva junta els inhabilita per a prendre més decisions que condicionin el futur del FC Barcelona». Però Josep Maria Bartomeu considera que el club es troba en una situació crítica tant des del punt de vista esportiu com econòmic. I l'única manera d'evitar que la temporada 2020-21 sigui de tràmit seria prendre decisions ara sense hipotecar al futur nou president.



De Pochettino a Thierry Henry

La destitució del tècnic Quique Setién només s'ha d'executar. La decisió està presa. L'elecció del nou entrenador ofereix un ventall més ampli de possibilitats, però l'argentí Mauricio Pochettino és el més ben posicionat. La seva excel·lent relació personal amb Ramon Planes, qui podria guanyar pes en la direcció esportiva en detriment del qüestionat Eric Abidal, i la seva amistat amb el president, avalen aquesta hipòtesi.

Tot i això, s'especula amb contactes amb tècnics com Ronald Koeman (seleccionador d'Holanda), Massimiliano Allegri (exentrenador de la Juventus) i Thierry Henry (tècnic dels Montreal Impact de la MLS).



Traspassar 'vaques sagrades'

Luis Suárez és el jugador que encapçala la majoria de llistes de possibles baixes que s'han elaborat des de la nit de divendres. El davanter fa molt de temps que no ofereix la seva millor versió i tots els indicis apunten que la seva època daurada ja ha passat. L'uruguaià, de 33 anys, obre una relació de jugadors que podien ser traspassats que inclou a Ivan Rakitic (32), Umtiti (26), Jordi Alba (31), Arturo Vidal (33), Sergio Busquests (32), Griezmann (29) i fins i tot Ousmane Dembélé (23).