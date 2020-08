El Cadí es posa en marxa després d'aplicar un estricte protocol mèdic

Esperant la danesa Maria Jespersen, amb Yurena Díaz fent treball personalitzat per acabar-se de refer de la lesió en un genoll que la va obligar a passar pel quiròfan, i amb Danni Williams i Quinn Dornstauder aïllades per protocol. Així comença, avui, el Cadí la Seu la pretemporada.

De fet, tota la setmana passada l'equip urgellenc ja va treballar. Però amb els metges com a directors d'orquestra. El club de la Seu aplica un estricte protocol anti-Covid més enllà de les preceptives revisions mèdiques, que excepte la danesa Jespersen i la canària Díaz ja han superat les nou integrants restants de la plantilla que tornarà a entrenar Bernat Canut.



Sis cares noves i cinc veteranes

L'equip, que tornarà a disputar l'Eurocup després de ser sisè en l'estroncada temporada passada, presenta enguany sis cares noves i en manté cinc. A darrera hora i com pretenia el club, el Cadí s'ha pogut desprendre de la madrile-nya Marina Lizarazu, que va arribar a la Seu per la lesió de Yurena Díaz i mai no va complir amb les expectatives. «Dins de les noves possibilitats, tenim l'equip que volíem», admet el vicepresident esportiu i director tècnic de l'AE Sedis Bàsquet, Pep Ribes, que si hagués pogut hauria renovat la nord-americana Tinara Moore, l'MVP de la temporada passada, i Sydney Wise. Després del pas per la Seu, la vàlua econòmica d'amdues jugadores va deixar de ser a l'abast del club urgellenc, que ha renovat el seu joc interior amb dues pivots amb molta projecció.

De fet, la canadenca Quinn Dornstauder ja està consolidada a la Lliga Femenina Endesa. Deixada enrere la lesió que es va fer quan enlluernava amb el Bembibre, hauria de ser un dels referents del nou Cadí. Sota els cèrcols la prometedora belga Sarah-Lynn Geldof ha de ser molt més que el complement que va ser el curs passat Luci Pascua. La temporada que ara es posa en marxa, però, genera molts interrogants. Els primers dies el treball serà majoritàriament físic i, per tant, el dirigirà el preparador Xavi Miñambres.



Aïllament preventiu i PCR

Dornstauder i Danni Williams, en venir d'Amèrica, han de fer uns dies més d'aïllament preventiu tot i que ja s'han sotmès tant a les PCR com a la revisió mèdica ordinària. El Cadí no vol sorpreses i segueix un protocol mèdic molt estricte, inspirat en certa manera en el MoraBanc Andorra de la Lliga Endesa. Totes les jugadores nacionals ja van fer un aïllament previ la setmana passada abans de sotmetre's a les proves de detecció ràpida de la Covid. Williams és una de les cares noves en un joc exterior que també incorpora Gala Mestres. Irati Etxarri seguirà combinant posicions de fora i interiors.

També combinarà posicions, si tot va com està previst, Yurena Díaz, que en principi no hauria d'entrar en joc fins a final d'any. La direcció de l'equip quedarà en mans de Laura Peña o de l'osonenca Laia Raventós, que debutarà a la lliga estatal després del seu pas per l'NCAA. També aterra a la Seu amb experiència americana la danesa Maria Jespersen, que en arribar a l'Alt Urgell uns dies més tard que la resta de companyes encara no ha completat tot el procés mèdic i per ara no pot entrenar. Jespersen és una ala-pivot procedent -com Mestres i Dornstauder- del Zamora. La danesa farà parella al pal baix amb la capitana Georgina Bahí.



Primer amistós a la Seu dimecres

Tot l'equip començarà a treballar pensant en la màxima normalitat possible i en l'estrena a la lliga, el 19 de setembre, a la Seu, davant d'una de les noves sensacions de la competició, el Basket Saragossa, d'entre d'altres, Laura Nicholls. Justament, les aragoneses seran les primeres adversàries de pretemporada. Si el coronavirus no espatlla allò previst, el primer partit de preparació serà dimecres de la setmana vinent. A la Seu. El diumenge 30 es jugaria a Saragossa.

Posteriorment, per al 6 de setembre hi ha prevista la disputa, al Palau Blaugrana, de la final de la Lliga Catalana Femenina contra l'Spar Citylift Girona. Els altres dos partits de preparació previs a l'inici del curs oficial previstos són el 8 i el 13 de setembre, sempre amb el mateix rival, el Toulouse Metropole Basket. Primer, a la ciutat francesa (Tolosa de Llenguadoc), i després a la capital de l'Alt Urgell. Els horaris i aforaments eventuals encara s'han d'acabar de confirmar en tots els casos.