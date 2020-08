El Gimnàstic Parc acollirà el diumenge de festa major el Trofeu Ciutat de Manresa

Ha estat més difícil que mai trobar equips disposats a prendre part en els habituals tornejos que el Gimnàstic de Manresa organitza, any rere any, des de fa quatre dècades. Però l'entitat escapulada ha superat totes les dificultats afegides derivades de la pandèmia que viu el país i, enguany, el Gimnàstic Parc serà la seu de la quarantena edició del tradicional Trofeu Ciutat de Manresa, així com del Trofeu Gimnàstic 2020.

El proper dissabte 29 d'agost, a partir de les 19 hores, a les instal·lacions del club escapulat, el juvenil B de l'entitat, que milita a Preferent juvenil, mesurarà aptituds futbolístiques amb el CE Sabadell B, de la mateixa categoria que els amfitrions, amb el Trofeu Gimnàstic 2020 en disputa.

L'endemà, diumenge de festa major, també a partir de les set de la tarda, el juvenil A del Gimnàstic, que aquesta temporada tornarà a jugar a la Lliga Nacional Juvenil, s'enfrontarà a la UD San Mauro de Santa Margarida de Montbui, un clàssic de la Segona Catalana. Les dues formacions dirimiran el mereixedor de la quarantena edició del Trofeu Ciutat de Manresa.

Accés limitat a 300 espectadors

L'ajuntament de Manresa i el Gimnàstic de Manresa permetran l'accés dels aficionats a ambdós partits. Tot i això, l'entrada a les instal·lacions estarà limitada a un màxim de 300 espectadors que s'hauran d'ubicar a una distància de 2 metres l'un de l'altre, amb l'excepció de les unitats familiars.