Arthur Melo estavella el seu Ferrari i dona positiu en un control d'alcoholèmia a Palafrugell

El migcampista Arthur Melo, encara jugador de la primera plantilla del Barça però que a partir d'aquesta temporada vestirà la samarreta de la Juventus italià, va ser denunciat dilluns a la matinada per la Policia Local de Palafrugell. El motiu? Va donar positiu per alcoholèmia. El van enxampar en un control després de tenir un accident de trànsit lleu. El brasiler conduïa un Ferrari i va donar una taxa de 0,55. Fa pocs dies el Barça li va obrir un expedient disciplinari per haver-se quedat al Brasil i no haver tornat el 27 de juliol quan el primer equip va reprendre els entrenaments.

Segons la policia, cap a les 4 de la matinada, al carrer del Suro de Palafrugell, Arthur Melo va tenir un accident de trànsit de caràcter lleu. El Ferrari que conduïa va tocar amb la vorera, s'hi va enfilar i va acabar xocant contra un fanal. Cap dels ocupants va resultar ferit i el vehicle tampoc va resultar amb danys de gran consideració. Una patrulla que passava per la zona es va aturar en veure el sinistre i de seguida va fer baixar el conductor. Els agents locals van evidenciar que Arthur actuava sota els efectes de l'alcohol i li van practicar les proves pertinents. Va donar 0,55 mg/litre d'aire expirat. Un positiu penal, ja que supera els 0,40 permesos.