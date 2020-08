Els clubs de Tercera volen regir-se pels protocols de la Generalitat

Dilluns a la tarda, els 22 presidents dels equips catalans de Tercera Divisió, amb Ruth Guerrero, màxima mandatària del CE Manresa, i Francesc Jorba, president del CF Igualada, van participar en una videoconferència amb el president de la FCF, Joan Soteras, i altres dirigents de l'ens.

Tal com assenyala Francesc Jorba, «la federació es va comprometre a assolir el compromís de la seva homònima estatal per tal que la Tercera Divisió es regeixi pels protocols sanitaris establerts pel departament de Salut de la Generalitat, ja que per als clubs no és viable econòmicament fer proves PCR o tests serològics a tots els jugadors i tècnics dels equips abans de cada partit amistós o de competició». Ruth Guerrero destaca el compromís de totes les entitats i dels seus futbolistes de «fer la Declaració de responsabilitat que exigeix la FCF cada 14 dies».

Altres qüestions que es van tractar van ser el sistema de formació dels subgrups; sol·licitar que no disminueixin les subvencions que reben els clubs; com fer possible la presència de públic a les grades i la necessitat que es redacti el Pla de Competició.