El nul manteniment municipal converteix el camp del barri del Xup en un herbassar

Va ser impossible entrenar-se. El membres del primer equip del CF Pare Ignasi Puig es van trobar ahir, data prevista per a l'inici dels entrenaments, la superfície del terreny de joc del camp municipal de futbol del Xup transmutat en un autèntic herbassar on no era viable la pràctica del futbol.

Per a la junta directiva de l'entitat no va ser un fet del tot inesperat. Francesc Álvarez, vicepresident del CF Pare Ignasi Puig, explica que, «després de l'aturada obligada pel confinament, el primer equip va reprendre l'activitat els mesos de juny i juliol. Llavors, l'estat de deixadesa del terreny de joc ja era evident, però no estava tan malament com ara».

El directiu del club arlequinat exposa que «durant l'estiu hem demanat per activa i per passiva al regidor d'Esports, Toni Massegú, i al responsable del manteniment de les instal·lacions esportives municipals, Santi Perramon, que ho arreglessin a temps per a l'inici del nou curs, però ha arribat aquest dia i el camp és una selva».

Álvarez revela que «l'última conversa amb Perramon va ser dilluns o dimarts de la setmana passada. Es va comprometre a intentar resoldre-ho». El directiu argumenta que «no podien endarrerir l'inici dels entrenaments perquè hem d'afrontar el primer amistós el 30 d'agost, a la Balconada» i manifesta la seva preocupació per tal que «el camp estigui en unes mínimes condicions dimarts vinent, dia 25, quan han de començar a entrenar-se els equips benjamí i aleví».