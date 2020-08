Koeman comunica a Luis Suárez que no compta amb ell

Luis Suárez ja sap que Ronald Koeman no compta amb ell per a la temporada vinent. El nou entrenador del Barcelona ha trucat per telèfon al davanter uruguaià per informar-lo dels seus plans, segons ha anunciat RAC-1. Comença així el final de les vaques sagrades, tal com va anunciar la setmana passada aquest diari. En aquesta reestructuració no hi entren tampoc Rakitic, Arturo Vidal ni Umtiti. Jordi Alba, amb qui ja ha parlat Koeman, podria seguir, igual com Sergio Busquets, però amb més competència als seus llocs per estimular i potenciar la plantilla.

A Suárez, íntim amic de Messi, li quedava un any de contracte i se sentia amb energia per continuar al Camp Nou. «Encara puc aportar molt al Barça», va dir la setmana passada a 'El País', comparant la imprescindible renovació que li toca viure al club blaugrana amb la que es demanava l'estiu passat amb el Madrid.

Suárez, amb Messi. FOTO: EFE

L'uruguaià creia que podia donar més recursos al Barça, una idea que no comparteix Koeman. Tenia una oferta de l'Ajax, on va enlluernar en els seus inicis a Europa després d'estrenar-se al Groningen, però ell confiava a seguir a Barcelona. L'Inter de Miami, de la MLS, també es va interessar al seu dia per Suárez, un davanter que també podria tenir molt mercat en el futbol italià.

A la recerca d'un davanter



El davanter acabava el 30 de juny del 2021 i tenia fins i tot la possibilitat de renovar fins al 2022 si jugava el 60% dels partits de la temporada 20-21. Però Koeman ha sigut clar amb ell. No entra en el seu full de ruta perquè el Barça, a més, està buscant un davanter centre per renovar la plantilla: l'argentí Lautaro (Inter) i l'holandès Mepay (Olympique de Lió) figuren en aquesta llista de candidats en què hi ha altres noms ocults.

Sis anys al Barça



Va arribar el 2014 després del Mundial del Brasil i es va convertir en el millor soci possible de Messi. Dins i fora del camp. Suárez és el tercer màxim golejador en la història del club després de Messi i César, davant fins i tot de Kubala. Però Koeman entén que és necessari agitar l'atac. No només amb el canvi de noms, sinó també amb el funcionament tàctic.

Ara, el club ha d'emprendre la sortida de Suárez «amb tots els honors», si s'atenen les paraules que va pronunciar el president Josep Maria Bartomeu en què anunciava que el club ha de buscar un adeu adequat a jugadors que han donat tant al Camp Nou.

La via de la carta de llibertat



A la directiva li toca arribar a un acord de rescissió de contracte amb Suárez en cas que aquest accepti i busqui, als seus 33 anys, emprendre una nova aventura lluny de Barcelona, on se sentia molt arrelat amb la seva família. O si, en canvi, decideix esgotar l'any que li queda encara assumint que no entra en els plans del nou entrenador i el seu rol de suplent, tot i que econòmicament el Barça no pogués assumir la càrrega que suposaria tenir un dels jugadors més ben pagats de la plantilla a la banqueta.

Per això el club està disposat a oferir la carta de llibertat a Suárez, fins i tot donant-li una part de la fitxa que havia de cobrar aquest any, però tot pendent, per descomptat, de les negociacions que es posin en marxa després de la trucada de Koeman.