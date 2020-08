Tres bagencs van de Santpedor a Bilbao en bicicleta en només 20 hores i 20 minuts

Desafiament aconseguit! L'empresa que s'havien proposat tres ciclistes bagencs va reeixir. El santpedorenc Aleix Mayor, el santvicentí Marc Olea i el manresà Albert Santamaria van completar, dijous, els 548 km que hi ha entre Santpedor i Bilbao en menys d'un dia, en menys de 24 hores. La característica façana del bilbaí Museu Guggenheim va ser testimoni de la seva arribada a les 20 hores i 20 minuts. L'èxit els incita a plantejar-se nous reptes inèdits.



Imaginar i fer l'impensable

La gènesi del projecte es va produir una vesprada de setembre del 2019 en una barraca d'una finca santvicentina. «Aquell dia ens vam plantejar la possibilitat de fer allò que no s'ha fet mai, que no ha fet ningú, en bicicleta», rememora Aleix Mayor. Les reminiscències del record de la cursa de resistència en bicicleta de muntanya, de tres etapes, que va unir Barcelona i Sant Sebatià durant tres edicions, fins al 2017, els va incitar a proposar-se el repte «d'anar de Santpedor a Sant Sebastià en menys de 24 hores per carretera».

Però recórrer en un dia els 470 km que separen ambdues poblacions no era un repte prou exigent. «Les probabilitats d'èxit eren molt altes i nosaltres necessitàvem encarar un desafiament límit, difícil d'abastar per a tres ciclistes aficionats, i els quasi 550 km que separen Santpedor de Bilbao complien aquest requisit», conclou el santpedorenc.

Els dos últims mesos, Aleix Mayor, Marc Olea i Albert Santamaria es van preparar a consciència per afrontar l'aventura, amb travesses com la Manresa-Roses-Manresa, que van fer en 13 hores, i el circuit de 360 km i 6.200 m de desnivell positiu que van traçar entre Manresa, el Principat d'Andorra i Manresa. Alhora, van crear el compte d'Instagram @pedalforlive per facilitar a familiars, amics i coneguts el seguiment dels preparatius i de l'expedició en directe, i van preparar tota la logística necessària per a la travessa.

L'aportació desinteressada de tot tipus de recanvis que va fer David Pont, l'impusor de La Manresana 1930. Coffee & Bike; la predisposició de Francesc Olea, Ariadna Torner i Germán Tobias per rellevar-se en la conducció dels dos cotxes d'assistència i la implicació de la fotògrafa professional artesenca Clàudia Díaz per immortalitzar el desafiament van completar els preparatius.



Una mitjana de 30,2 km per hora

Els ciclistes van iniciar el recorregut a les 00.00 hores de la nit de dimecres a dijous, davant del Restaurant Ramon de Santpedor. Malgrat la dificultat de superar rectes de fins a 48 km en terres aragoneses; les ineludibles rampes dels ports de muntanya que donen accés a Biscaia i la inusual calor que feia al País Basc dijous al migdia, els bagencs van signar una mitjana de 30,2 km per hora i van mantenir una regularitat que els va permetre arribar davant del museu d'art contemporani tres hores i 40 minuts abans de l'hora límit que s'havien imposat.

El santpedorenc Aleix Mayor destaca «la capacitat de compenetració i de sincronització que hem mostrat». «La nostra entesa ha estat determinant per a l'èxit del desafiament», sentencia. Albert Santamaria, que no va confirmar la seva participació en la travessa fins a dues setmanes abans de la data prevista, emfasitza que «he patit molt durant dos trams i en els últims 40 km, però aquest sofriment ha estat l'avantsala d'una recompensa indescriptible». Marc Olea, company d'experiències esportives de Mayor des de la infantesa, remarca que «el suport i la implicació d'amics i familiars ha suposat una responsabilitat. No els volíem decebre! Aquest fet ens ha incitat a ser més generosos en l'esforç i ens ha donat l'empenta necessària per reeixir». No en va, el tercet ja valora la possibilitat de fer la Transpirinenca en bicicleta d'una tirada i en el mínim temps possible. L'allau d'aventures acaba d'iniciar-se.