El Manresa FS reprèn el camí cap a Segona

Accedir i disputar les fases d'ascens a Segona Divisió i classificar-se per jugar, per quarta temporada consecutiva, la Copa del Rei. Aquests són els dos objectius del primer equip del Manresa FS per a la temporada 2020-21.

L'aposta per jugadors joves i talentosos i per recuperar l'essència Manresa que va fer la junta directiva presidida per Pere Joan Pusó l'estiu del 2018 hauria de recollir fruits saborosos durant el curs esportiu que ara s'inicia, oimés quan un tècnic del prestigi i l'experiència del mataroní Sito Rivera lidera el projecte esportiu.



De la reversió a la continuïtat

Sito Rivera va iniciar la segona etapa com a tècnic del Manresa FS els últims dies d'octubre del 2019. El rejovenit equip que havia il·lusionat amb el seu joc i prestacions la temporada anterior, de la mà de Paco Cachinero, havia mostrat la seva desorientació a l'inici del nou exercici i sumava dues victòries i quatre derrotes. L'arribada de Rivera va revertir aquella anòmala situació i «va donar un nou impuls a l'equip amb la seva capacitat i experiència», analitza Pere Joan Pusó, president del Manresa FS.

Disset jornades després, quan el confinament va interrompre la competició al grup 3r de Segona Divisió B, el Manresa FS ocupava el tercer lloc a la classificació, que dona accés a les fases d'ascens.

El tècnic mataroní rememora que, «per fer-ho, inicialment, vam dotar el joc de l'equip de conceptes senzills i vam posar èmfasi en la solidesa defensiva per retornar la confiança als jugadors».

La continuïtat de Sito Rivera es va rubricar l'abril passat, en ple confinament. La bona predisposició del club i de l'entrenador van propiciar l'entesa. Sito Rivera manifesta que «després d'una dècada entrenant arreu del món, fins i tot a equips que juguen la Copa d'Europa però que tenen una estructura menys sòlida que la del Manresa FS, em va faltar temps per dir que sí a la renovació».



Formador de formadors

Aquest nou exercici la feina de Sito Rivera al degà no es limitarà al primer equip. El tècnic mataroní s'ha compromès a exercir de «formador de formadors» dels entrenadors dels equips base del Manresa FS. Rivera assistirà als entrenaments d'aquestes formacions i ajudarà els tècnics blanc-i-vermells a polir les seves aptituds. «Els vull transmetre els coneixements acumulats durant les últimes quatre dècades, evitar que hagin de cometre els mateixos errors que jo per créixer com a entrenador», sentencia.



Una plantilla més equilibrada

El Manresa FS manté la columna vertebral de l'equip. Deu dels catorze jugadors que van finalitzar l'exercici anterior continuen a la plantilla. Així doncs, només s'han registrat les baixes d'Enric Pallé, Gerard Pusó, Carles Ambrós, per raons professionals, i de Carles Lavado, que ha fitxat pel filial de l'Indústries Santa Coloma (Primera Divisió). Per completar l'equip el Manresa FS ha fet dues incorporacions, el tanca Gerard Noguera i David Muñoz. «Es tracta d'un pivot de referència, un jugador amb un perfil que ens faltava i que ens enriqueix tàcticament», assenyala Sito Rivera.



Les repercussions de la pandèmia

Malgrat que l'entitat referma les seves aspiracions esportives, la crisi sanitària generada per la covid-19 ha propiciat que «haguem perdut l'aportació d'un dels nostres copatrocinadors, AQUAdrink, i que la contribució de COVISA i de Milar Manresa s'hagi reduït a la meitat, tot i que estem molt agraïts pel compromís que han mostrat aquestes empreses amb el club», explicita Pere Joan Pusó. La junta negocia la continuïtat d'Estructures Metàl·liques Arqué «després d'ajustar el pressupost i de rebaixar-lo fins als 130.000 euros per evitar generar dèficit», emfasitza Pere Joan Pusó.

El Manresa FS jugarà el primer amistós dissabte, a la pista de l'UEFS Manlleu. El 5 de setembre visitarà l'Escola Pia de Sabadell i una setmana després disputarà un triangular a Salou amb l'equip amfitrió i l'AE l'Hospitalet Bellsport. El dimarts, 8 de setembre, rebrà el CN Caldes. L'últim partit de pretemporada serà a Linyola, el 19 de setembre.

Les contrarietats i la incertesa generades per la pandèmia no minimitzen l'ambició de Sito Rivera. «Tot i les dificultats, l'objectiu de l'equip ha de ser jugar els play-off d'ascens. Si ens classifiquem, tenim possibilitats reals de reeixir». «Amb la base d'aquesta plantilla, el club podria competir a Segona Divisió», rebla.