Berga acollirà per segon any consecutiu el circuit de bicicletes clàssiques

El carrer Major es tornarà a omplir per segon any consecutiu de ciclisme clàssic, competició i un ambient festiu. El proper 5 de setembre torna el PortaAttack, que començarà a la Plaça Sant Joan i consistirà en un circuit pel barri vell que acabarà al portal de Santa Magdalena. Els participants sortiran en grups de quatre i només passaran de ronda els que arribi abans al portal.

Ara bé, per participar-hi caldrà una bicicleta clàssica i el Club Esquí Berguedà, que organitza la jornada, anima els participants a lluir la seva indumentària més retro per tal d'animar la cursa. La bicicleta, a més, també ha de complir amb els següents requisits: ha de tenir el canvi de quadre, els pedals no poden ser automàtics, la llum davantera ha de ser blanca i la posterior vermella. La Portal Attack preveu, en el seu comunicat, començar a les 20.30h i acabar abans de la mitjanit.

A causa de la situació sanitària actual, l'organització Retrotrobada Ciclista de Berga ha decidit cancel·lar la marxa cicloturista matinal, que es feia pels carrers de la capital del berguedà. Tot i aquesta absència, la PortalAttack tirarà endavant per segon any consecutiu i disposarà de 80 places, que hauran de seguir de manera estricta totes les mesures i protocols sanitaris necessaris per garantir la salut i seguretat de tots els corredors i organitzadors de la cursa.