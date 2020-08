L'AE Cadí la Seu ja coneix els rivals europeus i els dorsals i té un positiu de covid-19

Per segona temporada seguida, l'equip urgellenc competirà a Europa

Per segona temporada seguida, l'equip urgellenc competirà a Europa arxiu/FIBA EUROPE

La notícia que un membre de l'AE Cadí la Seu ha donat positiu en els últims testos PCR fets a tota la plantilla i membres del cos tècnic ha sacsejat l'actualitat del club en les últimes hores. El comunicat oficial de l'entitat no aclareix si es tracta d'una jugadora o d'un entrenador, però especifica que «aquesta persona encara no havia entrat en contacte amb la resta del grup» i que «es troba en bon estat de salut i es manté aïllada al seu domicili, prenent les mesures sanitàries corresponents per tal de superar el virus».

D'altra banda, l'equip ja sap el grup en què haurà de competir a la primera fase de la propera Eurocup Women. Les urgellenques figuren al grup G, amb el francès ESBVA Lille. Els altres dos equips sortiran de les eliminatòries prèvies que es juguen el 23 o 24 de setembre (partit d'anada) i 30 del mateix mes (tornada). Seran el guanyador del partit entre el BC Namur belga i el luxemburguès BBC Grengewald Hueschtert, i el perdedor del duel Spar Girona-ACS Sepsi (Romania). Per últim, el club ha revelat els dorsals que lluiran les jugadores: D. Williams (3), L. Raventós (4), I. Etxarri (8), L. Peña (9), Y. Díaz (10), A. Pujol (11), M. Jespersen (12), G. Bahí (14), Q. Dormstauder (22), S. Geldof (23) i G. Mestres (24).