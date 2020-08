Messi comunica al Barça que no pot més

La relació entre Leo Messi i el FC Barcelona està a punt de trencar-se de manera irremeiable. Ahir a la tarda, TYc Sports, un mitjà argentí audiovisual, llançava un tuit on assegurava que Leo Messi havia enviat comunicat al FC Barcelona la seva intenció d'abandonar el club. En qüestió de minuts, tots els mitjans n'anaven plens.

«Respecte i admiració, Leo. Tot el meu suport, amic», escrivia Carles Puyol a Twitter un cop la notícia va començar a córrer, de manera que en confirmava la veracitat. De mica en mica, els incrèduls anaven prenent consciència de la magnitud de la notícia: Leo Messi, després de setze temporades al primer equip, comunicava a la directiva via burofax que no vol continuar, i s'acollia a una clàusula en el seu contracte segons la qual l'argentí pot rescindir-lo en finalitzar la temporada. Els problemes comencen quan, segons molts mitjans, aquesta clàusula finalitzava el 10 de juny, mentre que des de l'entorn de Leo Messi s'afirma que no, que la temporada s'ha acabat ara i que, per tant, té vigència fins al 31 d'agost.

El tema ha esclatat d'improvís, i ahir al vespre la junta directiva es va reunir d'urgència, segons Rac1, no per parlar de per què Messi se'n vol anar, sinó de com fer-ho amb la clàusula. Segons va explicar la periodista argentina Verónica Brunatti, amb una llarga trajectòria en el món del futbol i propera a l'entorn de Leo Messi, el club no dubtarà a portar a l'astre argentí als tribunals: volen els 700 milions d'euros de clàusula, i no acceptaran que Messi marxi sense deixar ni un cèntim. El Barça, que ja va portar als tribunals Neymar Jr, podria fer-ho amb el millor jugador de la història del club.

El 2-8 davant el Bayern no és el pitjor d'aquest mes per als blaugrana. La possible marxa de Leo Messi deixaria el club en una posició absolutament desconeguda, en un buit gairebé físic després que les últimes temporades la figura de Leo fos el pal de paller de tota la institució. Tot això després que els mitjans asseguressin que Koeman va trucar a Luis Suárez per comunicar-li que no hi compta. Una trucada de menys d'un minut. Pocs dies després, i a través d'un burofax, Leo Messi comunica que no vol continuar.

Des que va saltar la primera alarma, no només Puyol va manifestar-se, sinó que també ho van fer Luis Suárez i Arturo Vidal. L'uruguaià, aplaudint el missatge de Puyol i el xilè, compartint una imatge d'un tigre i escrivint, «quan a un tigre l'acorrales, lluita», després que, segons els mitjans, Koeman li comuniqués que no compta amb ell.

Tot això després que Bartomeu digués a Barça TV que el club patia una crisis esportiva, que no institucional. Messi amenaçant de marxar a través d'un burofax és, potser, el resum més concís d'aquest Barça.