El Barça presenta Trincao mentre Messi apunta al City de Guardiola

Josep Guardiola i Leo Messi es podrien retrobar vuit anys després. No seria a la ciutat de Barcelona, sinó a la de Manchester, defensant els colors del City. A hores d'ara, aquesta és l'opció que més força i credibilitat té.

Ahir les xarxes van anar plenes de rumors i notícies, però una va agafar especial força després que periodistes ben relacionats amb l'entorn de l'argentí i amb el City confirmessin que, els propers dies, les dues parts es reuniran a Barcelona per intentar concretar el que seria el fitxatge més sonat dels darrers anys. De moment, el que distancia les posicions és tot el tema relacionat amb la clàusula de Leo Messi, que segueix sent un misteri en termes legals.

El club, però, va presentar ahir el fitxtatge de Francisco Trincao, portuguès de 20 anys procedent de l'Sporting de Braga, enmig da la tempesta. Ho va fer amb una absència destacada: la de Josep Maria Bartomeu, qui no va ser a la roda de premsa. El seu lloc el va ocupar el secretari tècnic, Ramon Planes. Planes va haver de contestar un bon grapat de preguntes sobre Leo Messi i el dirigent blaugrana va recalcar per activa i per passiva que Messi «és jugador del FC Barcelona i volem que ho segueixi sent», unes declaracions que responen al pla dels últims anys: desviar la pilota.

Quan Neymar Jr va marxar, pocs dies abans els membres de la junta directiva del Barça negaven cap tipus de contacte amb el club francès, i van assegurar que el brasiler es quedaria. Ara, la sensació és la mateixa. Descontrol, neguit i, sobretot, impotència.

Segons va explicar Alfredo Martínez, de la cadena Cope, Leo Messi tornaria dilluns als entrenaments amb el Barça per tal de no seguir forçant la seva sortida, calmar els ànims i, així, evitar una sanció econòmica força dura. Segons Veronica Brunati, una de les periodistes més fiables quan es parla de Messi, va ser l'argentí qui es va posar en contacte amb el City just després del 2-8 davant el Bayern. La primera temporada en 12 anys en què el Barça no guanya cap títol és per a un Messi de 33 anys insostenible.

Ahir, el manresà Albert Estiarte, adjunt a direcció a Althaia i germà de Manel Estiarte, va compartir una fotografia a Instagram en què es veia Leo Messi amb la seva àvia i un missatge que deia: «Ens has fet molt feliços. Ara ens toca a nosaltres». El Barça guarda silenci i es manté a l'expectativa mentre l'entorn de Leo Messi pressiona perquè l'argentí acabi vestint la samarreta del City de Pep Guardiola.