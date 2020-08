L'afer Messi deixa en fora de joc els culés

Leo Messi ha fet trontollar l'entorn blaugrana. L'endemà que va esclatar la bomba, els rumors han continuat apuntalant la sortida de l'argentí com l'única sortida possible. Aficionats i persones relacionades amb el món del futbol mostren la seva «tristesa» davant el possible divorci entre Messi i el Barça.

La sensació generalitzada és que és una notícia que es veia a venir, però que ningú ha fet res per evitar-la. «Ha esclatat la bomba, el que va passar a Lisboa insinuava que alguna cosa grossa acabaria passant, però tot s'ha acabat resolent de la forma més dolorosa per a l'aficionat», va apuntar el periodista de TV3 i portaveu del CE Manresa Francesc Soria. El mal joc de l'equip i la nul·la capacitat per crear un projecte estimulant i guanyador, són dos dels arguments que insinuaven el possible trencament entre Leo Messi i el FC Barcelona. Anna Calvera, de la Penya Blaugrana de Manresa, va emfatitzar «la tristesa i impotència davant aquesta notícia. Feia temps que es podia pensar que acabaria marxant, però no d'aquesta forma. No s'ho mereix.»

Leo Messi, el jugador més important de la història del FC Barcelona, marxaria sense acomiadar-se de l'afició i amb un últim partit que el perseguirà sempre: el 2-8 davant el Bayern. «No s'ho mereix ell però tampoc nosaltres, els aficionats», va subratllar Calvera. Per a Francesc Soria no hi ha cap possible sortida amistosa entre club i jugador. L'única possibilitat passaria perquè l'argentí es quedés al FC Barcelona. «Si es confirma la marxa de Messi al City seria doblement mortal per a la junta directiva. No només marxaria el millor, sinó que acabaria anant al City de Pep i Txiqui, probablement l'equip més enemic de tot el grup Rossell i Bartomeu». L'aterratge de l'argentí al City de Guardiola suposaria per als aficionats blaugrana una càrrega de nostàlgia massa gran. «Jugui on jugui, em farà mal. No vull veure Messi amb una altra camiseta que no sigui la del Barça», va sentenciar Calvera.

Tot i això, Francesc Jorba, president del CF Igualada, va subratllar el que, de moment, és una opinió minoritària dins el món dels culers. «El Barça fa bé venent Messi ara, s'hauria hagut de fer fa temps». Un dels debats més candents dels darrers temps és el del pes específic de determinats jugadors dins el vestidor. Certs sectors de l'afició blaugrana reclamaven que hi havia grups dins el vestidor amb massa poder decisiu i que, a la llarga, era nociu per al club. Això ho va recalcar Jorba. «Ja fa temps que hi ha aquesta dinàmica dins el vestidor. Tothom apunta al club, perquè és el més fàcil, però els seus grans errors han estat no controlar el vestidor, no posar fre a una situació que amb Luis Enrique ja era evident». Ara, l'arribada de Koeman va orientada, en gran mesura, a intentar calmar les aigües dins el vestidor i fer la neteja que molts demanaven. La trucada a Luis Suárez per comunicar-li que no continua, hi té molt a veure. «El club va trucar a Suárez i li va dir que no comptava amb ell, va durar menys d'un minut. És un dels millors amics de Messi i és clar que això no li haurà fet cap mena de gràcia», va explicar Calvera.

Per a Soria, el Barça segueix sent un club molt atractiu per als futbolistes. «El Barça és el Barça, però el que és cert és que el club ha de començar a pensar en la reconstrucció, perquè fins ara la directiva no ho ha aconseguit. S'ha fitxat ràpid i malament, i no ha funcionat». Jorba va anar més enllà, i va apuntar a l'entorn mediàtic del FC Barcelona com un dels responsables de la mala gestió de la junta. «Quan es va vendre Neymar es va anar de pressa a buscar un relleu amb els diners a la mà. Per a mi, es van equivocar».

A hores d'ara, la possible sortida de Leo Messi deixa l'aficionat tocat, impotent davant una realitat que per molt que esperés, no pensava que fos possible en aquest moment i amb la certesa que Messi es mereix un comiat a l'alçada de la seva gegantina figura. Mentre es resol el seu futur, els aficionats blaugrana es resignen davant una realitat que els ha superat. «Em sento impotent. No pot ser que Messi se'n vagi d'aquesta manera, sense poder-lo acomiadar i per la porta del darrere», va recalcar Calvera. Els aficionats aguanten la respiració mentre Messi calla i el seu futur s'allunya del FC Barcelona.