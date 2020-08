Aficionats del Newell's fan una marxa lenta a Rosario per demanar que torni Messi

Arxiu particular

Aficionats del Newell's Old Boys, el club esportiu de la ciutat de Rosario, a l'Argentina, han fet una marxa lenta de vehicles aquest divendres al matí per demanar la tornada de Leo Messi al club on va jugar fins als 12 anys, des del 1994 fins al 1999.

Aquesta setmana va saltar a tots els mitjans la notícia que l'estrella blaugrana volia marxar del Barça, decisió que a hores d'ara encara no s'ha fet oficial però que ja ha provocat un possible pas al costat de Josep Maria Bartomeu.

Ahir al vespre es va conèixer la notícia que el president del FC Barcelona estaria disposat a dimitir a canvi que Messi reconsideri la seva decisió de marxar del club, segons va anunciar. El pas al costat, en principi, només el donaria Bartomeu i la seva junta directiva continuaria al comandament del FC Barcelona.

La mala relació de Messi amb el president ve de lluny i es creu que ha estat un dels motius que va portar a l'argentí a enviar dimarts el burofax al club blaugrana per informar de la seva intenció de marxar.