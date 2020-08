Dimecres s'inicien les obres a la pista atlètica del Congost

La deteriorada superfície sintètica de les pistes de l'estadi d'atletisme del Congost es començarà a substituir dimecres de la setmana vinent. Així ho va anunciar el regidor d'Esports de l'Ajuntament de Manresa, Toni Massegú, en una emotiva piulada al seu compte de Twitter, dimecres a la nit. «Després d'una primavera complicada i un estiu atípic, la setmana vinent començarem les obres per tal de renovar la superfície de les pistes d'atletisme de l'estadi del Congost». «Ho hem suat però ja ho tenim a tocar», va concloure.

La substitució era una necessitat imperiosa des de l'any 2018, quan es va complir el desè aniversari de l'última renovació. L'obra és la inversió més important prevista per la regidoria d'Esports per al 2020, amb un pressupost lleugerament superior als 300.000 euros, i té previst un període d'execució de 45 dies, només prorrogable per causes de força major.

A final de juny, l'Ajuntament calculava que les obres podrien iniciar-se un mes després. Tal com detalla Toni Massegú, «haver de valorar acuradament les propostes de les cinc empreses que es van interessar per executar-la i que van presentar una oferta al concurs i seguir els procediments administratius municipals ha requerit més temps de l'inicialment previst, però ha permès evidenciar que l'obra era atractiva per a les empreses i que treballar per a l'Ajuntament també ho és».



Una superfície menys agressiva

La renovació del material sintètic no només garantirà la pràctica de l'atletisme a l'estadi en condicions òptimes durant la propera dècada. Els tècnics municipals han estat sensibles als requeriments del Club Atlètic Manresa i han optat per una superfície sintètica d'última generació que «és d'un material menys agressiu per a les articulacions dels atletes a l'hora d'entrenar-se que l'actual. No és el més recomanat per acollir competicions, però sí que és el més adequat per minimitzar el risc de lesions dels esportistes que l'utilitzen», explicita Joan Lleonart, director tècnic del CA Manresa.

La data d'inici de la intervenció coincideix amb la prevista per al començament de les sessions preparatòries de l'escola d'atletisme de l'entitat. El club podrà disposar del camp de rugbi els dilluns, dimecres i divendres, i del camp de futbol de sorra tots els dies feiners, per fer els entrenaments mentre durin les obres.