El FC Joanenc marca tres gols a la represa i guanya la Copa Cor de Catalunya

El FC Joanenc va conquerir anit la quarta edició de la Copa Cor de Catalunya en imposar-se a la UD Calaf per 2 a 4. Excepcionalment, el trofeu es va jugar a partit únic.

Tot i ser el primer partit de pretemporada per a ambdues formacions, Calaf i Joanenc van imprimir ritme i intensitat als primers 35 minuts de partit. Els dos oponents van competir per fer-se amb el control del centre del camp i amb la iniciativa ofensiva i Riki Sánchez va palesar una vegada més la seva qualitat tècnica en materialitzar el primer gol dels amfitrions (min 17). L'equip dirigit per Víctor Vera va entomar el repte, va prémer l'accelerador i Carles Montalván, onze minuts després, va reequilibrar el marcador en una acció a pilota aturada.

Als tres minuts de la represa, Alberto Criado va reivindicar la seva precisió i efectivitat i va marcar l'1 a 2 en transformar un servei de falta amb la seva habitual mestria i al minut 55, Álex Aguilar va ampliar l'avantatge dels santjoanencs de cap. El central Valentín Prieto va sentenciar (min 62).