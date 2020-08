Messi demana una reunió amb el Barça per pactar la sortida

Segons informa El Periódico, Leo Messi ha demanat als seus representats que acordin una trobada amb el Barça per planificar una sortida del club pactada i que no generi un conflicte. La notícia arriba l'endemà que el president del FC Barcelona, Josep Maria Bartomeu, anunciés que estaria disposat a dimitir a canvi que l'argentí ho demani publicament i reconsideri la seva decisió de marxar del club.

Tanmateix, no sembla que Messi estigui dubtant en quedar-se o marxar, si no que la decisió d'abandonar la disciplina blaugrana està més que presa, una relació que ha durat més de 20 anys. L'estrella no vol que la seva marxa es converteixi en una lluita contra el president i la seva Junta Directiva.

</p><p><noiframe></p><ul id="questions"><li>Deixaries marxar Messi?</li></ul><p></noiframe>