El proper 19 de setembre se celebrarà la vuitena edició de la Rider 1000

Moto Club Manresa no ha defallit i el dissabte 19 de setembre Manresa serà l'epicentre d'una nova edició de la Rider 1000, l'esdeveniment motociclista no competitiu que, any rere any, convida els aficionats a la conducció sobre dues rodes a descobrir rutes inèdites arreu del país per carreteres obertes al trànsit.

El recorregut d'un miler de quilòmetres, el més característic i el que dona nom a l'esdeveniment, es complementarà amb els traçats de 300 i 500 quilòmetres i, per segon any consecutiu, amb el recorregut de 700 que es va estrenar el maig del 2019.

Dissabte, el teatre Conservatori de Manresa va acollir el tradicional briefing de la Rider 1000. Enguany, 225 persones van assistir a la presentació de l'esdeveniment motociclista, en un acte que es va desenvolupar sota els paràmetres de les normes de seguretat i els protocols establerts per prevenir contagis de covid-19.

Pep Requena va ser l'encarregat de detallar als assistents les modificacions dels recorreguts, així com els canvis logístics i administratius imposats per la pandèmia. El traçat de mil quilòmetres recorrerà el Bages, Osona, la Garrotxa, el Berguedà, l'Alt Urgell, la Noguera, la Segarra i l'Anoia, amb sortida i arribada a la zona esportiva del Congost.