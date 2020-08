Caràcter argentí per liderar el Manresa

El contrapunt a l'aposta per futbolistes joves però àmpliament preparats que ha fet aquest estiu la direcció esportiva del Centre d'Esports Manresa el personifica el central d'origen argentí Juan Pablo Papi Amantini.

El jugador establert a Sant Cugat del Vallès és tot un clàssic de la Tercera Divisió. No en va, en dotze de les disset temporades en què ha jugat en equips de l'elit del futbol català, és a dir, de Segona Divisió B, Tercera o Primera Catalana, l'experimentat defensa ha militat en equips que jugaven a la quarta categoria estatal.

Ferran Costa, nou entrenador del Centre d'Esports Manresa, ha entomat el repte de construir una plantilla jove i amb un cost assumible per a l'economia de l'entitat. Ara bé, per garantir-ne la competitivitat ha complementat la joventut de la majoria dels seus futbolistes amb el contrapès de l'experiència del porter Marc Vito (UE Olot), el migcampista Juli Serrano (FC Vilafranca) i el davanter Noah Baffoe (Girona FC B), a més dels emblemàtics Sergi Solernou i Moha Djitté. Per tant, Juan Pablo Papi Amantini, de 36 anys, és el màxim exponent del reduït grup de veterans de l'equip.



Un mateix llenguatge futbolístic

El fitxatge del central italoargentí es va concretar en la primera conversa que va tenir amb Ferran Costa. «No, no ens coneixíem. El tècnic em va exposar el seu projecte esportiu i em va detallar el meu rol a l'equip i a la plantilla. De seguida em vaig adonar que parlàvem el mateix llenguatge futbolístic, que compartíem un tarannà ambiciós i competitiu». «Em va convèncer», assenyala Juan Pablo Amantini. El defensa nascut a Monte Grande l'11 d'agost del 1984 va jugar el curs esportiu passat al FC Vilafranca. «Després d'una etapa de sis temporades com a futbolista professional, el club de la capital de l'Alt Penedès em va oferir el que necessitava: una feina a l'empresa de transport i logística Grup Giró Soler SL compatible amb el meu compromís amb l'equip». Aquest estiu, l'acord entre el conjunt del Penedès i el Lleida Esportiu per tal que els joves futbolistes sorgits del planter lleidatà completin la seva formació al FC Vilafranca va impedir la continuïtat de Juan Pablo Amantini a l'equip, però no a l'empresa dirigida per Joan Soler.

La primera missió que Ferran Costa ha encomanat a l'experimentat central és «transmetre el meu tarannà competitiu als companys». Juan Pablo Amantini interpreta que «he de ser l'extensió de la personalitat de l'entrenador al camp i aportar lideratge des de la defensa». Un encàrrec adequat per a un central expeditiu i contundent «de caràcter guanyador, amb un gran domini del joc aeri i una habilitat especial per guanyar la partida als davanters a l'hora de disputar la pilota, ja sigui amb el cap o amb els peus. A més, amb els anys he adquirit serenor en la presa de decisions i he après a treure la pilota jugada des del dar-rere amb els peus». «Des de fa un lustre, em sento un futbolista més complet», sentencia.



Ambició, intensitat i verticalitat

Juan Pablo Amantini, després de les dues primeres setmanes de pretemporada, constata que «Fer-ran Costa vol que siguem un equip ambiciós, proactiu, intens, un col·lectiu guiat per l'anhel de ser el protagonista dels partits amb un joc agosarat i vertical». L'italoargentí considera que la joventut de la majoria dels seus companys no ha de ser un desavantatge. «Són futbolistes joves que provenen d'equips amb un alt nivell d'exigència. Les seves capacitats tècniques es poden constatar als entrenaments. Quasi no es produeixen pèrdues de pilota i això incideix en la qualitat de les sessions». Tot plegat permet concloure al central que «podem protagonitzar una gran temporada. Hi ha potencial humà i futbolístic per tal que així sigui. Hem de ser ambiciosos».



Una habitació per a tres germans

El juliol del 2002, a punt de complir 18 anys, Juan Pablo Amantini es va establir a Castelldefels, on residien des de feia uns mesos els seus germans Francisco i Guillermo. «L'objectiu era trobar feina de seguida. Un dels meus germans ho havia aconseguit el mateix dia en què va aterrar a Catalunya. Jo vaig trobar feina l'endemà, com a repartidor».

Durant uns mesos els tres germans «vam viure i compartir una habitació». Els pares de Juan Pablo Amantini havien decidit emigrar des de la seva Argentina natal a Europa un any abans, la primavera del 2001, expulsats del país pel corralito imposat pel govern radical de De la Rúa. Inicialment, la família es va establir a Itàlia, a Città di Castello, prop de Perusa. Exjugador dels equips formatius de San Lorenzo de Almagro, Club Almirante Brown, Banfield i Club Almagro, durant la seva breu estada a Itàlia va competir a la Sèrie D amb el Sansepolcro Calcio.

Ja a Catalunya, després de jugar durant tres temporades a Primera Catalana amb el CF Badalona B (període 2003-06), ha defensat els colors de Gavà, Blanes, Europa, Castelldefels, Montañesa, Terrassa, Cerdanyola, Llagostera i Vilafranca a Tercera Divisió. Per mitjà de Manolo González, la temporada 2014-15 va fitxar pel CF Badalona (Segona B), on va completar dos exercicis. El curs 2018-19 va assolir el campionat de lliga de Tercera amb la UE Llagostera i va contribuir a segellar l'ascens dels gironins a Segona B. Caràcter argentí per liderar el CE Manresa.