Rivalitat berguedana a Segona Catalana

La temporada futbolística que tot just comença ofereix molts al·licients als aficionats de la comarca del Berguedà i, especialment, als entusiates de l'anomenat esport rei d'Avià, Berga i Gironella. No en va, després de dos exercicis esportius, tornen a coincidir a la mateixa categoria els banderers futbolístics de les tres poblacions. Rivalitat berguedana per triplicat a Segona Catalana.

El primer dels duels d'autèntic antagonisme comarcal es jugarà a Avià, el dissabte 17 d'octubre, dins la 3a jornada del subgrup A4 de la primera fase de la competició. Els avianesos mesuraran aptituds futbolístiques amb l'Atlètic Gironella. Serà el primer plat d'un menú que inclou almenys sis partits d'aferrissada rivalitat.



L'anhel de l'ascens a Primera

Els futbolistes del CE Berga, CF Atlètic Gironella i UE Avià van iniciar la pretemporada dilluns passat. Pep Torres, el nou tècnic de l'equip de la capital del Berguedà, és qui es marca un propòsit més ambiciós. «La qualitat de la plantilla ens obliga a lluitar per l'ascens de categoria», sentencia.

Després de dirigir durant els últims quatre exercicis el juvenil de l'entitat i d'una dècada forjant jugadors al futbol base del club, Pep Torres ha entomat el repte de regir el primer equip. «El treball als equips formatius del Berga ha experimentat un gran salt qualitatiu els últims lustres i entrenar el primer equip em dona la possibilitat d'afavorir que s'hi assentin els jugadors formats al planter», rebla.

Per compensar les baixes de Magí López (CF At. Gironella), Arnau Trulls (AEC Manlleu), Jordi Camprubí, Marc Serra (CF Martorell), Sergi Ruiz (CE Navàs) i Joel Canals (CE Puig-reig), el Berga ha fitxat el veterà central Toni Liria (CE Súria) i ha recuperat el davanter Miki López (CE Puig-reig). I el porter Roger Fernández i el lateral dret Joan Boixader s'incorporen a l'equip des del filial, mentre que el mig centre Jordi Bancell hi accedeix des del juvenil.

Els futbolistes que continuen de la temporada passada són el porter Dani Peralta; els defenses Marc Sala, Xavier Carreras, Carles Blanch i Gerard Martínez; els migcampistes Jordi Torner, Edu Vila, Marc Torres i Agustí Casanovas, i els davanters Joan Fígols, Jordi Parés, Joan Noguera i Aleix Trulls. Enguany, Levani Bandzeladze jugarà amb el CE Berga B.



El repte de millorar el novè lloc

Per tercera temporada consecutiva, Xavi Díaz dirigirà l'Atlètic Gironella. «La valoració del rendiment de l'exercici passat és bo. Després d'un ascens, un equip necessita un temps d'adaptació. Per això, a l'inici de la lliga ens vam mostrar irregulars pel que fa a resultats, no pel que fa al nivell de joc», analitza el tècnic. «L'objectiu per a aquesta temporada és millorar la novena posició que vam segellar el curs passat», explicita.

L'única baixa que ha tingut l'equip del Baix Berguedà és la del porter Gerard Cabana, que ha optat per retirar-se.

Per tant, es mantenen a l'equip el porter Xavier Sabaté; els defenses Marc Oses, Pol Ginestà, Guillem Maza, Oriol Noguero i Ferran Prat; els migcampistes Pau Ragués, Riccardo Bertolio, Manel Uribe, David Safont, Wahid Rachdi i Rubén Palomo, i els davanters Rafa Zafra, Èric Santmartí i Cristóbal Daniel Pérez.

Xavi Díaz ha reforçat la plantilla amb el porter Magí López (CE Berga); el lateral dret Roger Rubio (Jàbac i Terrassa); l'extrem Francis Baena (CF Ripollet) i el davanter Pere Portell (juvenil). A més, uns mesos després, torna a Gironella Jonathan Peñalva (Palillo CF).



Signar una còmoda permanència

Una sèrie de setze victòries seguides que va interrompre el confinament van possibilitar el retorn a Segona Catalana de la UE Avià, després de militar dues temporades a Tercera. La meta del tècnic de l'ascens, Jordi Pont, per al nou exercici és «salvar la categoria en una competició que es caracteritzarà per la igualtat», sense renunciar a «ser competitius i puntuar en tots els partits».

La porteria és la línia de l'equip que presenta més novetats. Les baixes del veterà Roger Romero i de Marc Zumajo (CE Puig-reig) s'han cobert amb el fitxatge de Sergi Porcel, recuperat per al futbol, i del juvenil Pau Capdevila.

A més, Jordi Pont ha reforçat la plantilla amb el lateral dret Enric Núñez (AE el Prat); els centrals Alejandro Márquez (CE Sallent) i Arnau Tubau (filial); el migcentre Iván Cáceres (CD Mercantil); el mitjapunta Martí Soler (juvenil) i l'extrem Èric Anglès (filial).

La continuïtat dels defenses Jaume Moratonas, Gerard Rodríguez, Marcel Picó i Ignasi Sabata; dels migcampistes Roger Verdaguer, David Pintó, Pau Tomàs, Diego Javier Hualpa i Iván Lianes, i dels davanters Joel Fernández, Joan Bertrans, Eloi Soler, Marc Costa i Eudald Tubau, garanteixen la competitivitat d'una plantilla que, a més dels porters, només ha tingut les baixes de Xavier Valencia (retirat), Isaac Argelich (At. Gironella B) , Oriol Rodríguez (retirat) i Pol Selva (CE Berga B).