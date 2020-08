Barça-Elx, en la primera jornada de Lliga

El FC Barcelona ha quedat emparellat en la jornada 1 de la Lliga 2020-21 amb l'ascendit Elx, mentre que el Reial Madrid, vigent campió, jugarà contra el Getafe. Tot i així, per veure el nou Barça de Ronald Koeman en acció caldrà esperar. I és que el club ha demanat ajornar aquest matx i el de la segona jornada (contra l'Athletic) i no debutarà fins la tercera, el 27 de setembre, quan hi ha previst un FC Barcelona-Vila-real.

El sorteig celebrat aquest dilluns a la sala Luis Aragonés de la Ciutat del Futbol de las Rozas ha determinat també que el primer clàssic de la temporada serà el 25 d'octubre al Camp Nou.

La primera jornada de la Lliga



Alabès - Betis

Atlètic de Madrid - Sevilla

Barcelona - Elx

Eibar - Celta

Cadis - Osasuna

Granada - Athletic Club

Reial Madrid - Getafe

València - Llevant

Valladolid - Reial Societat

Vila-real - Osca.