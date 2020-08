El Baxi Manresa s'exhibeix a Andorra

El Baxi Manresa 20-21 de Pedro Martínez ha començat molt fort la pretemporada i encara les semifinals de la Copa Catalana de la setmana que ve davant el Barça amb optimisme després de gua-nyar de forma contundent davant el Morabanc Andorra i sumar la segona victòria en dos partits.

Com en el matx davant l'UCAM Múrcia, els manresans van mostrar un nivell defensiu molt alt, amb una agressivitat en la primera línia important, intentant en tot moment entorpir el ritme de joc de l'Andorra. Un parcial de 13-1 en l'inici del partit va servir com a mostra de la intensitat i ganes del conjunt bagenc, així com un encert espectacular, sobretot des de la línia de tres punts. La primera part, tot i que els homes d'Ibon Navarro van aconseguir retallar diferències, va acabar amb un clar avantatge dels manresans (33-49), sobretot gràcies a la confiança en el triple i a un ritme de joc intens i col·lectiu.

Makai Mason, que davant el Múrcia va mostrar la seva confiança tot i no tenir gran encert, va ser el màxim anotador del Baxi, i va demostrar que ha de ser un dels grans actius dels manresans aquesta temporada. 16 punts i 5 rebots, amb 5 faltes rebudes, van ser la línia estadística de l'escorta nord-americà. Un jugador que sempre assumeix riscos i que, ahir, va ser el màxim anotador.

Però l'encert va ser col·lectiu. En la represa els manresans van prémer l'accelerador i van aconseguir diferències de fins a 35 punts, jugant a un gran nivell, més si es té en compte que és un equip gairebé nou, amb moltes peces que encara s'estan coneixent. Va ser una bona nit també per a Janari Joesaar, que va ser titular després de quedar-se sense jugar davant el Múrcia per unes molèsties físiques. Joesaar es va quedar en quatre punts.

Una de les claus en aquest equip que està creant Pedro Martínez és la capacitat per moure la pilota i ser capaç de crear una estructura on els cinc jugadors de pista siguin importants. Ahir, 30 assistències, una xifra impressionant, repartides entre molts jugadors. Seth Hinrichs en va repartir 8, i és que tot i ser un interior, és un basquetbolista capaç d'integrar els seus companys. Davant el Múrcia va demostrar la seva faceta anotadora, però si els tirs no entren és capaç de liderar l'equip en aquest apartat. Dani Pérez amb 5 i un Marc Peñarroya que en va repartir també 5 van acabar de fer la feina. El jove talent manresà va deixar bones sensacions, i es va mostrar com una peça més que interessant de cara al primer equip. La posició de base està ben coberta.

De moment, el Baxi Manresa de Pedro Martínez ha deixat sensacions més que notables en dos partits davant rivals forts i complicats. Un 2/2 que convida a l'optimisme. Ahir, davant l'Andorra, els manresans van anotar 12 triples en només 25 intents, és a dir, un 48% d'encert, unes xifres que són conseqüència del bon moviment de pilota i del joc en equip. El pròxim partit, contra el superBarça de Saras Jasikevicius.