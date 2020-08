Un cas de covid a l'Igualada provoca la suspensió temporal dels entrenaments

El CF Igualada va informar ahir del descobriment d'un positiu en un jugador del seu primer equip, notícia que el club va conèixer dissabte. Aquesta va ser la raó de la suspensió del partit que havia de disputar diumenge contra el San Cristóbal, que va mostrar el seu suport total a la decisió. El cas és totalment asimptomàtic

Entre diumenge i aquest dilluns tots els jugadors i equip tècnic de la primera plantilla estan passant proves PCR i s'han suspès els entrenaments fins a conèixer els resultats de totes les anàlisis. L'entitat recorda que tothom la normativa de la Generalitat que diu que tothom qui hagi estat més de quinze minuts al costat de la persona que ha donat positiu, a una distància inferior a dos metres, amb o sense mascareta, haurà de fer un confinament de catorze dies independentment del seu resultat de PCR

Un cop es coneguin els resultats, si hi hagués algun altre cas positiu tots els entrenaments se suspendrien totalment fins al proper 14 de setembre. En cas contrari, es reprendrien aquest dimecres, dia 2, i es podrien jugar el spartits de dissabte contra l'Atlètic Lleida i de diumenge contra el Girona B, però sense els jugadors que han estat contactes directes amb l'afectat i sense ell mateix

El club informa que seguirà sent molt insistent en el compliment de totes les mesures sanitàries dins del camps i recomana que fora d'ells s'evitin els contactes directes en espais petits i tanats. A més, farà proves aleatòries de jugadors i tècnis del club per tal de ser el màxim d'eficients possible en el futur.