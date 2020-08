Un gran inici de partit de la Pirinaica li atorga un merescut triomf a Avià

Els dos equips de casa nostra que enguany retornen a Segona Catalana es van enfrontar al Berguedà en el primer partit de pretemporada per a ambdues formacions. El FC Pirinaica es va imposar al conjunt amfitrió, la UE Avià de Jordi Pont, per 0 a 2.

Els manresans van fonamentar el seu triomf en el millor joc exhibit durant els primers 25 minuts del matx. Els jugadors d'Eladio Gallego es van mostrar molt segurs en defensa i van palesar un estil de joc molt definit en atac.

Sergi Vilalta (min 13) va aprofitar un negligent refús defensiu dels avianesos, després d'un servei de cantonada, per avançar els visitants a l'electrònic. Dos minuts després, un córner favorable als berguedans va propiciar un contracop dels bagencs conduït per Sergi Vilalta que Darío Jiménez va culminar en gol (0 a 2). Els últims 20 minuts del primer període es van caracteritzar per les alternances en el domini del joc.

La iniciativa va correspondre als berguedans durant la segona meitat. Tot i això, l'entrellat defensiu dels visitants va impedir als locals crear les ocasions necessàries per reduir el seu desavantatge.