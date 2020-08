L'efectivitat del Gimnàstic a la tanda de penals li dona el Trofeu Ciutat de Manresa

El juvenil A del Club Gimnàstic va conquerir ahir la 43a edició del Trofeu Ciutat de Manresa en imposar-se a la tanda de penals (4 a 2) a la UD San Mauro de Santa Margarida de Montbui, tot un clàssic de la Segona Catalana.

La primera meitat del partit es va caracteritzar per la igualtat, però en els primers minuts l'equip anoienc, més experimentat que els locals, va mostrar més intensitat i ambició i el veterà Enric Palet va superar Albert Hidalgo (minut 9) després d'una bona jugada trenada pel seu equip.

Els jugadors dirigits per Adrià Talavera, que aquest curs militaran per segona temporada seguida a la Lliga Nacional Juvenil amb l'objectiu de pujar a la Divisió d'Honor, la màxima categoria estatal, es van assentar sobre el ter-reny de joc amb el pas dels minuts i fruit d'aquesta millora Jon Lobo va empatar (minut 34).

A la represa el marcador no es va modificar i el guanyador es va decidir per penals. L'Ajuntament de Manresa va felicitar el Gimnàstic per l'excel·lent disposició de les mesures de prevenció de contagis de covid-19 al Gimnàstic Parc.