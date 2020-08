L'empresa igualadina Indoorwall vol convertir Manresa en referent mundial dels rocòdroms 'indoor'

Manresa comptarà, a partir d'aquesta tardor, amb un dels centres d'escalada més grans del món, tal com ja va avançar Regió7 el juliol passat. L'empresa igualadina Indoorwall obrirà el que serà el seu setè centre a Catalunya, però el de majors dimensions. Segons el seu responsable, Israel Macià, es poden comptar pràcticament amb els dits de la mà les instal·lacions privades d'aquestes dimensions existents al món. La de Manresa serà, a més, la seu central de la companyia. L'objectiu, afegeix Macià, és convertir-lo en el rocòdrom 'indoor' de referència de Catalunya.

Manresa serà el tercer centre que obre Indoorwall en plena pandèmia – des del juny han obert a Vilanova i la Geltrú i a Madrid. Ho farà en un moment en el qual el sector, reconeix Macià, va a l'alça però quan "encara no ha arribat la gran onada". Aquest 2020, l'escalada havia de convertir-se en esport olímpic, però la suspensió dels Jocs Olímpics de Tòquio ha posposat l'estrena, en principi al 2021. On segur estarà serà a París 2024. "L'onada vindrà llavors i el que volem és que, quan vingui, tinguem la taula de surf preparada", diu el responsable. Als Estats Units, posa com a exemple, ja han engegat la maquinària per obrir cinc sales. Des que l'empresa va arrencar, el 2015, disposen de 13 sales al territori espanyol.



La més gran de totes

La sala de Manresa ocuparà una superfície de 2.000 metres quadrats, el que converteix el rocòdrom –de més de 1.500 metres quadrats- en un dels més grans del món en l'àmbit privat. Fins a 1.000 angles diferents conformen la nova sala d'escalada. "Complexa de dissenyar i de construir", especifica Macià. S'ha construït en dos mesos i compta amb més de 150 blocs nets, fet que facilita fer una escalada "dinàmica".

La zona d'escalada es distribueix per colors, en funció de l'experiència de cada usuari. Aquest fet, afegeix el responsable, fa que sigui apte per a tothom. "Pots venir des de passar un dia en família a entrenar professionalment", aclareix. I és que apel·la al fet que està pensada per a tots els nivells. "Catalunya és considerada la meca de l'escalada però per desgràcia no hi ha zones com aquestes 'indoor'. Per això volem convertir-la en espai de referència, també a escala internacional", assegura.

Segons Macià preveuen que prop de 100.000 usuaris podrien passar anualment per les instal·lacions de Manresa. Com ja han fet en les sales anteriors, comptarà amb una zona d'escalada infantil, en aquest cas ambientada en les muntanyes de Montserrat. L'objectiu, diu Macià, és que els més petits no només s'iniciïn en l'esport sinó que alhora "aprenguin" aspectes de la muntanya per tal que, si la visiten, puguin identificar, per exemple, quines són les agulles.

A banda de les zones d'escalada per a adults i infants, les instal·lacions comptaran amb un restaurant de cuina mediterrània, una zona de formació i les oficines centrals de l'empresa.



Escalada en pandèmia

Macià explica que, a causa de la pandèmia, s'han vist obligats a aplicar uns protocols més exhaustius per reduir el risc de contagi a les instal·lacions. A banda d'extremar la neteja, es imprescindible dur mascareta quan no s'escala, desinfectar-se les mans després d'utilitzar els rocòdroms o demanar hora prèviament..

Indoorwall ha obert una sala a Vilanova de Geltrú durant la desescalada, després a Torrejón i a la tardor preveu obrir la de Manresa. Les previsions apunten, però, al fet que no seran les últimes abans d'acabar el 2020, ja que estan enllestint els treballs per obrir-ne tres més, a banda de la capital del Bages.

No obstant això, Macià reconeix que la crisi els hi ha passat factura –abans de la pandèmia estaven obtenint una rendibilitat, prèvia als impostos, del 48%-. "Ara fem equilibris, caldrà veure quan tanquem els números, però el negoci era bo", assegura.



Un centre per competir internacionalment

La sala de Manresa no és l'únic repte que té Indoorwall a Manresa. L'empresa es troba en plena negociació per adquirir un solar proper a les instal·lacions. La intenció, avança Macià, és que s'hi pogués muntar un rocòdrom de competició per fer esdeveniments internacionals i que permetria "situar Manresa en el mapa mundial".