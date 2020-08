Messi i el Barça, cada vegada més lluny

L'afer Leo Messi continua ben viu i sense resoldre's. Ahir a la tarda, la Lliga de Futbol Professional emetia un comunicat en què donava la raó al FC Barcelona, i es remetia a la clàusula de 700 milions de l'argentí. El primer comunicat des que va començar, dimarts passat, tot el soroll mediàtic.

La lliga de Tebas veu amb impotència i por com Leo Messi podria fer les maletes i deixar òrfena una competició que des del 2017 ha perdut Neymar Jr i Cristiano Ronaldo, dos dels millors jugadors del món, i sobretot dues màquines de fer diners per a la lliga. Hi ha un factor a tenir en compte i és que els drets televisius de la Lliga s'acaben el 2022, i una possible marxa de Leo Messi obligaria a una renovació a la baixa, ja que ara mateix a Espanya hi ha pocs al·licients futbolístics de primer nivell capaços de competir amb la Premier League, possible competició on l'argentí acabi jugant. Tot això dibuixa un panorama complex per a la Lliga, que ja es va posicionar a favor del FC Barcelona de Josep Maria Bartomeu, un dels defensors de Tebas, en el cas Neymar. El president de la Lliga va arribar a declarar que «no acceptarem els 220 milions si el PSG els paga». Tothom sap com va acabar aquell cas.

La tensió segueix en augment entre el Barça i l'entorn de Leo Messi. Segons el que va publicar la Ser i, posteriorment, la Cope, el contracte que va firmar Leo Messi era de 3+1, és a dir que l'últim any en el contracte de l'astre argentí era opcional. Segons aquest contracte, Messi podria trencar de forma unilateral el seu vincle amb l'entitat blaugrana, una posició que defensen els seus advocats. Però, de moment, ningú del club vol asseure's amb Messi i el seu entorn per pactar una sortida amistosa que evités possibles litigis en el futur. Una situació que segueix allargant-se i que repercuteix de forma directa en l'aficionat, que veu com la relació que semblava no haver de trencar-se mai està acabant de la pitjor manera possible.

Ahir era el dia que els jugadors del primer equip s'havien de presentar a les diferents proves mèdiques abans que avui es comencin els entrenaments sota les ordres de Ronald Koeman. Les imatges de Luis Suárez, Arturo Vidal i Ivan Rakitic assistint puntuals a les seves respectives revisions xocaven amb l'absència de l'encara capità del FC Barcelona, Leo Messi, qui no hi va assistir entenent que ja no és jugador del Barça. Un acte que té fonaments jurídics, ja que segons el burofax que van enviar dimarts passat, Messi ja no forma part del club blaugrana, i assistir als entrenaments suposaria una contradicció.

Quan falten menys de dues setmanes per al començament de la nova temporada, el FC Barcelona segueix tenint molts fronts oberts i poques certeses que animin a pensar que es poden resoldre de forma favorable per als interessos del club. De moment, els pesos pesants que la premsa havia anunciat que no comptaven per a Koeman, s'han presentat tots a la primera presa de contacte amb el nou entrenador, mentre que el que havia de ser el líder i pal de paller del nou projecte no hi ha assistit.

Cada hora que passa és un argument de pes més que convida a pensar que la relació entre Messi i el FC Barcelona acabarà malament, és a dir, als jutjats. La negativa del club a asseure's amb Messi per pactar una sortida amistosa porta a pensar que Messi acabarà marxant gratis i deixant un buit encara més gran. Leo Messi ha participat en l'11% dels gols en la història del club. I el Barça està a punt de perdre'l.