Renovació a la pintura del Baxi Manresa

Pedro Martínez és un dels artífexs que els nous fitxatges del Baxi Manresa hagin acabat recalant a la capital bagenca. «És un tècnic amb experiència, amb una gran trajectòria i molt respectat», subratllaven tant Seth Hinrichs (1993) com Martynas Sajus (1996), dos basquetbolistes sense cap passat a l'ACB i que hi arriben en moments i rols diferents.

Sajus ja coneixia Manresa abans de fitxar pel club. La temporada passada va trepitjar el Nou Congost una vegada, però com a rival. El Lietkavelis lituà va ser rival dels manresans a la Basketball Champions League, i en dos partits Sajus va anotar 23 punts i va capturar 16 rebots. El lituà, format a les categories del Zalgiris Kaunas, va quedar sorprès per l'ambient del pavelló. «Va ser realment impressionant, l'afició pressionava moltíssim, vaig quedar sorprès. Estic content de poder tenir-los de la meva banda a partir d'ara». Seth Hinrichs haurà d'esperar per conèixer el Nou Congost. De moment, als entrenaments, el pavelló respira calmat, sense afició. «Me n'havien parlat molt bé, tant del club com dels aficionats, tenia ganes d'arribar-hi», explicava.

Seth Hinrichs arriba a Manresa després d'una llarga trajectòria com a jugador per Europa. Portugal i Alemanya han estat les seves dues parades abans d'arribar a l'ACB als 27 anys. Té clars els seus objectius. «Soc en una gran lliga i penso que tenim un molt bon equip. L'objectiu és guanyar partits, construir un equip competitiu, i ajudar perquè tothom millori. Empènyer els companys perquè cada dia progressin, i jo també». Hinrichs és un jugador complet, un interior no gaire alt però molt dinàmic, versàtil i lluitador. El seu joc intenta integrar els companys, és un jugador d'equip. Però, com s'imagina ell en aquest Baxi Manresa? «Vull ajudar l'equip a guanyar de la forma que sigui. Anotant, assistint, defensant o rebotejant. Em considero un jugador capaç d'aportat en diferents facetes, i és el que espero aportar».



Joc coral i vertical

Pedro Martínez ja ha mostrat les seves cartes. Suplir la manca de centímetres amb un bàsquet molt vertical, aprofitant cada opció de contraatac i buscant sempre un joc coral. En aquest panorama, Sajus i Hinrichs encaixen a la perfecció i de maneres diferents. El pivot lituà és dels jugadors més corpulents de l'equip. «Puc aportar un bon 2 contra 2 en situacions de bloqueig directe, soc un bon bloquejador i continuador, i això és una de les coses que s'esperen de mi». El Baxi té poc temps per integrar els nous fitxatges. Sense comptar Rafa Martínez, fins a sis jugadors han arribat nous a Manresa. «No crec que tinguem problemes, hi ha un gran grup de jugadors, tothom està en disposició d'ajudar», va apuntar Sajus. Encara no han parlat com a grup d'objectius específics, però ambdós jugadors coincideixen en les seves ganes i motivació per guanyar el màxim de partits possible.

Abans d'aterrar a Manresa, cap dels dos jugadors sabia res de la ciutat. Hinrichs, però, va interessar-se pel club una vegada va saber l'interès del Baxi. «Vaig parlar amb el meu entrenador d'Alemanya, perquè té una filosofia similar a la de Pedro Martínez i am va parlar genial de l'entrenador». Sajus i Hinrichs intenten conèixer la ciutat de mica en mica, i aquestes primeres setmanes estan recollint opinions sobre restaurants i punts d'interès.

El bàsquet els fa estar connectats les 24 hores del dia. «Busco millorar constantment, fixar-me en jugadors que juguen en la mateixa posició que jo per veure què són capaços de fer, en què són bons. Hi ha moltes coses per aprendre», explicava Hinrichs. Sajus és conscient que el joc evoluciona i que la posició de pivot cada vegada canvia més. «Els interiors són cada vegada més mòbils, més dinàmics. Intento fixar-me en pivots capaços de fer moltes coses, com Pau o Marc Gasol. Els segueixo i intento copiar alguns dels seus moviments».

«Qualsevol cosa que ens digui l'entrenador, per petita que sigui, l'aprofitarem», van coincidir tots dos. «Pedro Martínez és un dels millors entrenadors, i els petits detalls són allò que et fa millorar en el dia a dia», rematava Hinrichs. «Espero poder millorar i que quan acabi la temporada sigui millor jugador», va finalitzar Martynas Sajus.