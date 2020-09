David Checa i el seu equip van acabar en segon lloc les 24 Hores de Le Mans

David Checa, el segon per l'esquerra de tot, al podi de Le Mans

David Checa, el segon per l'esquerra de tot, al podi de Le Mans fim

El pilot santfruitosenc David Checa, formant part de l'equip Webike SRC Kawasaki France Trickstar, va quedar segon en la cursa de les 24 Hores de Le Mans, tercera puntuable per al mundial de resistència, en què el conjunt del bagenc ocupa ara mateix la cinquena posició, quan falta per disputar l'última cursa.

Checa, que formava part del conjunt completat pels francesos Jérémy Guarnoni i Ewan Nigon, va haver de superar, com els altres conjunts principals, la pluja de les primeres hores de competició. L'equip Honda France va liderar la cursa des de les primeres quatre hores i ja no va deixar el lideratge fins al final. El conjunt era format per l'australià Josh Hook i els francesos Nicky Foray i Mike di Meglio, que van completar 816 voltes al traçat. Darrere es va desenvolupar una lluita entre l'equip Kawasaki i el Suzuki, d'Éttiene Masson, Gregg Black i Xavier Simeon, que al final es van haver de conformar amb el tercer lloc. La prova final serà a Portugal el 26 d'aquest mes.