L'etapa Koeman té full de ruta a la lliga

El mateix dia que el FC Barcelona arrencava els entrenaments, amb moltes baixes causades pels compromisos internacionals i amb l'absència voluntària i coneguda de Messi, el conjunt blaugrana va conèixer quin serà el seu camí a una lliga que provarà de reconquerir, encara que no sap amb quines armes. Tota la situació derivada de la pandèmia ha provocat que els blaugrana sabessin ahir que la primera jornada els va aparellar amb el recent ascendit Elx, però en realitat aquest partit no es disputarà fins a l'hivern. El duel que servirà per obrir les hostilitats al Camp Nou serà el cap de setmana del 26 i el 27 de setembre contra el Vila-real d'Unai Emery.

El calendari, que es va donar a conèixer ahir, és asimètric en tot. Les dues voltes són diferents, tal com ha passat els dos últims anys, i, a més, els equips començaran a jugar de manera esglaonada. D'aquesta manera, catorze equips arrencaran d'aquí a dos caps de setmana. El següent, ho faran el Reial Madrid i el Getafe, eliminats a la primera eliminatòria europea de l'estiu. Els blancs ho faran a Sant Sebastià i l'equip de Bordalás a casa contra l'Osasuna. Finalment, els tres conjunts que van arribar més lluny a Europa i l'Elx, que va ascendir fa nou dies, arrencaran els últims. Els seus partits de debut seran, a part del Barça-Vila-real, un Atlètic de Madrid-Granada, un Cadis-Sevilla i un Elx-Reial Societat.



Eleccions l'abril

Després del sorteig va donar-se a conèixer tot el calendari de la competició i calia anar a veure quin era el primer partit al Camp Nou després del 15 de març, el dia determinat per Josep Maria Bartomeu per convocar eleccions, en cas que no triomfi la moció de censura que s'està preparant contra ell. Per un sol dia no serà en un Barça-Osca, ja que la jornada màxima perquè es disputi és el 14 de març. Com que hi haurà compromisos internacionals la setmana següent, el duel a casa més proper no serà fins al 4 d'abril, quan el Valladolid visitarà el Camp Nou.

Qui surti elegit president debutarà en el càrrec a la lliga amb un plat fort, ja que el cap de setmana següent es disputa el clàssic del Bernabéu, com sol succeir, a la segona volta. A més, en aquesta ocasió els blancs podrien tenir l'avantatge de disposar de públic al camp, en cas que es controli la pandèmia, fet del qual no gaudirà el Barça. El partit entre els dos màxims rivals al Camp Nou serà el 25 d'octubre i, a hores d'ara, és força impensable que la situació sanitària permeti que hi hagi espectadors a les graderies. Per tercer any consecutiu, l'equip blaugrana acabarà la lliga a Euskadi. Repetirà el partit del 2019 a Eibar. Enguany, ho va fer a Vitòria.



Rakitic, a punt de marxar

De la sessió d'entrenament d'ahir, va destacar l'absència del croat Ivan Rakitic, que es troba en una fase molt avançada de les negociacions per tornar al Sevilla. El jugador balcànic, que va fitxar pel Barça provinent dels andalusos el 2014, ja fa temps que ha deixat clar que vol jugar de nou al Sánchez Pizjuán com a local i ahir es tancava una operació que no es preveu que deixi gaires dividends a les arques blaugrana. El fet d'estalviar-se el sou ja és ben valorat per l'actual junta.



Cap novetat sobre Messi

Tenint en compte que avui fa una setmana justa que va esclatar l'afer Messi i que la successió d'esdeveniments ha estat molt seguida en el temps, podem dir que ahir va ser la jornada més tranquil·la en aquest serial. Com era d'esperar, ja que no havia passat la prova del PCR el dia anterior, l'argentí tampoc no es va presentar a la sessió d'entrenament d'ahir i manté la seva idea d'aconseguir una reunió amb el club per pactar una sortida negociada. Per la seva banda, el president Bartomeu es manté en la idea d'intentar-lo convèncer, almenys de portes enfora, perquè es quedi, tot i que només sembla una estratègia per guanyar temps i aconseguir que el jugador parli i sigui ell el que digui que vol marxar. Caldrà veure si l'entitat blaugrana el suspèn de feina i sou. Mentrestant, Pep Guardiola i el seu segon entrenador, Juanma Lillo, van volar ahir cap a Manchester per preparar una temporada en què podrien disposar de l'argentí.