El Baxi Manresa mostra la seva millor cara

Després de dos partits, el Baxi Manresa de Pedro Martínez va prenent forma de mica en mica. Més d'un mes d'entrenaments després, els manresans encaren amb optimisme la recta final de la pretemporada i mostren quin pot ser el seu nivell.

Abans de començar, tot eren dubtes. Els bagencs iniciaven la pretemporada amb set cares noves, moltes de les quals no havien estat mai a l'ACB. Un equip renovat que necessitava temps i partits per començar a carburar. De moment, els de Pedro Martínez sumen dues victòries en dos partits, ambdós davant rivals forts i ambdós amb comoditat durant el tram final de partit. El Baxi Manresa és un equip amb les idees clares, amb una pauta de joc marcada i, de moment, un molt bon feeling entre tots els jugadors.

El Baxi Manresa està creixent des de la consciència de les seves limitacions i debilitats. L'equip bagenc ha perdut centímetres respecte de la temporada passada, i partint d'aquesta teòrica inferioritat física a la pintura els de Pedro Martínez han optat per construir un joc interior que, en aquests primers dos partits, s'ha mostrat dinàmic, capaç de generar des del bot i la passada i de córrer a la pista si és necessari. Una de les claus dels manresans és que han fet molt gran la pista, sobretot quan el seu pivot és Hinrichs o Eatherton, ja que aquests jugadors poden conviure amb relativa comoditat fora de la pintura, oferir tir des de mitjana i llarga distància i generar a través del bot.

El Manresa va repartir 30 assistències davant el MoraBanc Andorra, vuit de les quals van ser de Seth Hinrichs, l'interior que ha jugat dos partits com a ala pivot de titular. El Baxi és un equip que respon de forma col·lectiva, que utilitza molts blocs directes i moviment de pilota per generar superioritats ofensives. Sobretot des de les mans de Dani Pérez o Makai Mason i, a partir d'aquesta primera situació, la capacitat passadora dels interiors i de generar a través del bot dels exteriors, fa que el Baxi trobi situacions de joc favorables gairebé en cada moment. A més, el Manresa està llançant amb confiança. En l'últim partit, els manresans van anotar 12 triples de 25 intents, és a dir el 48% d'encert. Xifres més que notables.

El Manresa gaudeix quan pot transitar ràpidament, sobretot quan Vaulet o Jou comencen a córrer. En un equip on Báez, Eatherton i Hinrichs com a interiors poden donar una gran primera passada, fins i tot sortir ells mateixos amb la pilota controlada, tenir exteriors que alimentin les transicions és vital. El Baxi serà un equip vertical i que buscarà suplir la seva falta d'alçada amb molt ritme en el joc ofensiu, un factor que Pedro Martínez s'encarrega de recalcar en cada entrenament. Quan hi ha cistella és vital no perdre ni un segon a l'hora de sacar i buscar la primera passada i intentar condicionar el balanç defensiu del rival.

En defensa, el Baxi està sent un equip agressiu, molt lluitador. Conscients que no tenen cap gran corrector a la pintura, els de Pedro Martínez ho aprofiten per buscar molestar totes les línies de passada del rival i posar molta intensitat en situacions de bloc directe. El rebot defensiu és on el Baxi pot patir més. El Manresa haurà de conviure molts partits amb rivals que disposaran de segones oportunitats, per tant hauran de ser capaços de limitar la qualitat dels seus tirs. En canvi, el rebot ofensiu està sent un terreny més fèrtil per als manresans amb Vaulet o Eatherton. En definitiva, el Baxi Manresa és, a hores d'ara, un equip madur i amb ADN propi tot i ser pràcticament nou, i en només dos partits ja ha deixat constància del nivell que pot assolir en aquesta temporada 20-21. El Baxi té la marca de Pedro Martínez.