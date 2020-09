El Baxi arrencarà al mateix lloc on va iniciar l'últim any de play-off

Quan Alex Renfroe va llançar amb la mà esquerra la pilota ben amunt de l'últim segon del partit, per superar l'oposició d'Edgar Vicedo i anotar un bàsquet decisiu, donava el tret de sortida, sense saber-ho, a una temporada que acabaria amb el seu equip jugant els play-off per primer cop en 21 anys. El Baxi, que tornava a l'ACB després del pas per la LEB Or, va arrencar al WiZink Center, contra el Movistar Estudiantes, una gran aventura que va acabar d'entusiasmar la parròquia, ja animada després de l'ascens.

Dos anys menys deu dies després, el Baxi, en què ja no queda cap jugador dels que van actuar en el partit (Jou se'l va passar tot a la banqueta), intentarà iniciar una nova temporada il·lusionant al mateix escenari, contra el mateix rival. L'equip de Pedro Martínez va conèixer ahir un camí a la lliga marcat, evidentment, per la pandèmia. Aquesta pot establir diferències, ja que se suposa que una part de l'any es jugarà amb partits sense públic i l'altra, amb espectadors a les graderies. Aquesta falta d'ànim la sentirà ben aviat el conjunt vermell, ja que la setmana següent al debut l'esperen dos partits en quaranta-vuit hores en un Congost fantasmal, contra el Monbus Obradoiro, rival directe la temporada passada, i contra el reforçadíssim València de Jaume Ponsarnau.



Molts dissabtes a l'inici

L'ACB ha trigat més temps a donar a conèixer el calendari, entre d'altres, per la disputa legal amb el Delteco GBC, que finalment ha hagut de ser admès a la competició, amb la qual cosa ha fet valer els drets adquirits d'ascens des de la LEB Or. La lliga de dinou equips deriva en quatre jornades totals més i dos partits afegits a cada formació. També determina que cal descansar un cap de setmana. El Baxi ho farà pel pont de la Constitució, el 6 de desembre, i en la penúltima jornada, quan només faltarà el Baskonia, vigent campió, per desfilar per pavelló dels bagencs.

L'arrencada serà el diumenge 20 de setembre, a les 12.30 hores i després només se saben els horaris fins a la jornada número 7. En condicions normals, els abonats i aficionats manresans tindrien un empatx de bàsquet la setmana següent, amb partits contra l'Obradoiro i el València en dijous i dissabte, però no podran entrar al pavelló i hauran de mirar de seguir-ho per televisió molt aviat. De fet, davant dels gallecs es jugarà a les set de la tarda en dia feiner i contra el conjunt de Jaume Ponsarnau s'iniciarà una renglera de duels en dissabte, també molt aviat, a les sis.

La segona visita manresana serà a Màlaga el dissabte 3 d'octubre, a les 20.45 hores; després tocarà rebre el MoraBanc Andorra en la mateixa franja del vespre el dissabte 10 d'octubre; el dissabte dia 17, enmig de la celebració allargassada de la Fira Mediterrània, el Baxi jugarà a Fuenlabrada a les sis de la tarda; finalment, l'últim que se sap és que el dissabte 24 es rebrà el Betis a les sis al Congost. És el mateix rival, i la mateixa hora, en què l'equip va deixar de jugar aquell llunya 7 de març. Des d'aquest punt, se saben els dies en què es pot jugar, però no les hores.



Cites importants, des del gener

Malgrat que tots els partits compten, sí que és cert que els més esperats arribaran al Congost quan ja s'hagi deixat enrere aquest 2020 tan particular. El gener, el Baxi rebrà el Barça, el març, el Madrid i el maig, en l'últim partit del campionat, el Baskonia. També interessa saber quan tornen a Manresa entrenadors apreciats i que encara no han rebut el reconeixement de l'afició per les seves fites. Joan Peñarroya, el tècnic que hi havia a la banqueta l'any del bàsquet de Renfroe, vindrà el gener amb el Burgos i Diego Ocampo, el de l'últim ascens, l'abril amb el Casademont Saragossa.