L'equip femení de l'Avinent reapareix contra els millors clubs de l'Estat

Set conjunts representatius de set capitals de província... i el Manresa. Novament, la formació femenina de l'Avinent disputarà una final per entitats contra les set més destacades de l'Estat, amb l'única baixa del FC Barcelona, que ha preferit no apuntar els seus equips femení i masculí al campionat. Si les blaugrana haguessin competit, l'Avinent hauria disputat igualment les proves que es faran aquest dissabte a l'estadi Vallhermoso de Madrid, ja que actualment són les setenes del rànquing. El combinat repescat ha estat l'Unicaja de Jaén.

De fet, la competició és nova. S'anomena Copa Iberdrola Or. Ja que les diferents reunions que es feien durant la primavera van haver de ser cancel·lades per motius sobradament coneguts, es van fer unes divisions depenent del rànquing i de les marques assolides per les competidores. Les del CAM femení són les setenes de les participants i, per tant, disputaran la competició pel títol. Darrere, les formacions s'han reunit per Copa Iberdrola Plata, Primera Divisió A i Primera Divisió B. En la competició masculina hi ha les mateixes divisions i, en el seu cas, s'anomena Copa Liga Sports.

Com explica el director esportiu de l'Avinent, Joan Lleonart, «tots els equips hi van en condicions precàries, ja que moltes atletes, les que no són de l'elit, no s'han pogut entrenar com toca. En el nostre cas sí que és cert que algunes, com Meritxell Tarragó, i Ainhoa Martínez i Marina Guerrero, ja han competit, però no igual que en condicions normals». Aspirar a la setena posició hauria de ser l'objectiu de les bagenques dissabte.



Úniques catalanes

I és que el mèrit de l'Avinent, a part de ser un club petit entre els grans, és doble ja que en la màxima categoria, tant en homes, com en dones, és l'única entitat catalana amb representació, després de l'absència del Barça. L'Agrupació Atlètica Catalunya, l'altre club important de casa nostra, només pot aportar les dues formacions a la Copa plata, la qual cosa demostra la continuïtat en els bons resultats del conjunt femení bagenc.

De tota manera, com reconeix el mateix Lleonart, «ja ens va bé el format d'una atleta per prova, perquè, si haguessin de ser dues, i amb algunes doblant competició, tindríem problemes i hi podria haver lesions».

La temporada atlètica, si no hi ha imprevist, viurà tres setmanes fortes, amb els estatals a quatre estadis madrilenys el cap de setmana següent i després amb els campionats catalans i de promoció.