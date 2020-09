L'Igualada Rigat queda fora de la Lliga Catalana tot i lluitar fins a l'últim segon

L'Igualada Rigat ha quedat a un gol de forçar la tanda de faltes directes en la semifinal de la Lliga Catalana que ha perdut contra el Noia Freixenet a Vic (3-2) i que no s'ha decidit fins a última hora. A 1.15 per la final, Roger Bars ha disposat d'una falta directa per empatar el partit, però el porter Martí Zapater ho ha evitat. El setge final dels anoiencs, ja sense porter, no ha servit de res.

Abans, el Noia havia dominat la primera part, amb més presència en atac reblada per una gran rematada alta d'Aleix Esteller després d'una acció de Roc Pujadas. Ha estat aquest mateix jugador l'autor del 2-0, només quatre minuts més tard, al 20, en anotar una falta directa provocada per una targeta blava a Sergi Pla.

A la represa, el partit ha discorregut entre la sentència dels de Sant Sadurní o la possibilitat de l'Igualada d'entrar al partit i aquesta ha arribat amb una gran rematada gairebé sense angle de Roger Bars. Faltava molt per al final, però el Noia ha tornat a agafar avantatge amb un bon tret de Pol Manrubia. El duel semblava decantat, però un obús de Marc Palau a dos minuts per al final ha desencadenat el final de bogeria. A 1.15, la desena falta del Noia ha provocat la falta directa no aprofitada per Bars i el seguit de xuts finals sense èxit.

NOIA FREIXENET: Martí Zapater, Pol Manrubia, Jordi Ferrer, Aleix Esteller, Xavi Costa -equip inicial- Roc Pujadas

IGUALADA RIGAT: Elagi Deitg, Tety Vives, Ton Baliu, Roger Bars, Sergi Pla - equip inicial- Marc Palau, Bernat Yeste

Àrbitres: Ivan González i Aleix Gorina

Gols: 1-0 Esteller min 16, 2-0 Pujadas (fd) min 20, 2-1 Bars min 33, 3-1 Manrubia min 40, 3-2 Palau min 48