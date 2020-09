Les posicions del Barça i de Messi continuen encallades

El pare de l'encara blaugrana Leo Messi, Jorge, va aterrar ahir a Barcelona després de dies d'especulació sobre si ja era o no a la Ciutat Comtal i va mantenir, durant hores, una reunió amb el president del FC Barcelona, Josep Maria Bartomeu, sense cap novetat: les dues parts segueixen sense trobar-se.

L'enrocament en les posicions de l'entorn de Messi i del Barça complica cada vegada més que s'acabi trobant un acord que satisfaci les dues parts. En l'arribada de Jorge Messi a Barcelona, el pare de l'encara jugador del Barça deia que «és molt complicat» quan era preguntat sobre si el seu fill podria seguir al Barça. Una resposta que evidencia les posicions però que en cap cas és tan rotunda com el missatge transmès per Messi després de no presentar-se als entrenaments perquè no es considera jugador del primer equip.

Ara com ara, Messi segueix sent jugador del Barça i cada vegada té més complicat sortir del club blaugrana de manera amistosa. Des de diferents mitjans s'ha assenyalat que el Manchester City només negociaria amb l'argentí si aquest quedés lliure, i a hores d'ara el FC Barcelona segueix remetent-se a l'any de contracte que li queda a Messi i a l'estratosfèrica clàusula de 700 milions d'euros, xifra que cap club pot assumir.

Tot això, mentre el Barça ja prepara la temporada i continuen sonant noms per reforçar una plantilla que encara té moltes incògnites. Els noms de Wijnaldum i Depay, dos jugadors pretesos per Ronald Koeman, estan damunt la taula mentre el futur de Leo Messi és més incert que mai. Després d'una hora i mitja de reunió sense cap tipus d'avenç, ambdues parts es tornaran a trobar per mirar de buscar una solució. Leo Messi i el FC Barcelona, condemnats a entendre's després de dues dècades d'amor incondicional.