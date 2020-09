L'imbatut Baxi vol continuar creixent davant del màxim candidat a tot

La Lliga Catalana és sempre aquella competició que es disputa a cavall de l'oficialitat d'un torneig organitzat per la Federació Catalana de Basquetbol i les dates, que converteixen els enfrontaments en duels de pretemporada. En una fase de preparació de pavellons buits, sembla que la pressió no és tan forta sobre els jugadors i els tècnics, que poden preparar l'exercici amb més calma, sense el brogit del voltant, tot i que segur que les protagonistes desitjarien que existís.

El Palau Blaugrana és l'escenari de la Lliga Catalana d'enguany. A les 18.30 hores, es disputarà el primer partit, entre el MoraBanc Andorra i el Joventut. A les nou, jugaran el Barça i el Baxi. En aquesta ocasió, i fent més evident el caràcter de partits de pretemporada que té el torneig, hi haurà un duel pel tercer lloc diumenge a les 16.30 hores. La final es disputarà el mateix dia, a les 21.30 hores.



Una passa més

Per al Baxi, el partit representa un pas endavant més en la preparació que ha de desembocar en el debut a la Lliga Endesa, el proper dia 20 al WiZink Center contra el Movistar Estudiantes. De moment, les impressions deixades són molt bones, amb dues victòries, contra l'UCAM Múrcia a Lleida (90-76) i, sobretot, davant del MoraBanc Andorra a Encamp per 74-92, en un duel que va arribar a dominar per 34 punts. Més enllà dels resultats, però, el que més va agradar va ser veure que l'esperit de joc col·lectiu i associatiu de la temporada passada es manté, com no podia ser d'una altra manera, amb Pedro Martínez a la banqueta, malgrat els nombrosos canvis de jugadors que hi ha hagut a la plantilla, un total de set.

El capità del Baxi, Guillem Jou, declarava ahir als mitjans de comunicació del club que «l'equip està començant a agafar el ritme que volem durant la temporada després dels dos amistosos, però hem de seguir la mateixa línia de treball, seguir-nos entrenant amb la intensitat amb què ho estem fent per arribar el millor possible a l'inici de la lliga».

Per al jugador de Llagostera, el Barça és «un dels favorits de gua-nyar-ho tot. Tenen un entrenador nou, amb el qual intentaran jugar a un altre ritme i una altra intensitat, però no deixa de ser un partit de pretemporada. Ens hem de centrar en les coses que volem fer nosaltres per seguir creixent i ser el millor equip possible quan comenci la competició».

Sembla que els manresans tenen tota la plantilla a punt. Almenys no hi ha hagut comunicació de baixa. En els duels anteriors, no van actuar Joesaar a Lleida i Tabu a Encamp, tot i que sí que ho va fer Marc Peñarroya en els dos casos i Lazar Mutic en el segon. Tots dos han d'iniciar el curs a les files de l'equip vinculat, el CB Artés.



«El Manresa, en forma»

Per la seva banda, el Barça jugarà a casa per primera vegada després de derrotar en el partits de pretemporada el MoraBanc a Encamp (82-90), l'UCAM a Lleida (89-84) i el Joventut a Badalona (68-75). Ahir, el seu entrenador, Sarunas Jasikevicius, va dir que «el Manresa és ara l'equip més en forma de Catalunya. Ha fet dos partits impressionants i jugant amb un ritme molt alt. Amb Pedro Martínez, tenen les idees molt clares i serà un test molt dur per a nosaltres».