El Baxi manté el tipus a una gran alçada

Bona pedra de toc per al Baxi Manresa en la seva lluita per anar millorant. Un Barça en creació va notar la consistència d'un projecte que encara haurà d'ajuntar algunes peces que grinyolen una mica (possiblement Tabu i Eatherton en són els casos més clars) però que ja té una idea de joc clara, ha incorporat nous jugadors a la causa i que sembla que, tot i els evidents problemes d'alçada, sempre estarà a punt de competir a un ritme constant. Ahir, va contenir força bé els moments àlgids i de qualitat del rival i va entrar a l'últim minut amb un 87-80 que encara li donava opcions, la qual cosa no és poc.

Sarunas Jasikevicius, el nou entrenador del Barça, havia dit durant la prèvia del partit que el Baxi era l'equip més en forma de Catalunya en aquests moments tan iniciàtics de la temporada. Es basava per dir-ho en les dues victòries clares, sobretot la segona, en els duels de pretemporada contra l'UCAM Múrcia i el MoraBanc Andorra. I els bagencs, que ahir no van tornar a comptar amb l'estonià Joesaar, com a Lleida, sense que el club hagi comunicat que tingui cap problema físic, li van voler fer cas amb un inici de partit supersònic. Conscients que el Barça també havia arrencat a mig gas els partits anteriors, hi van posar més intensitat fins que el tècnic lituà dels blaugrana va haver de demanar temps mort amb 3-11 als 2.37 de joc.



Vaulet marca diferències

Eren els millors moments d'un Vaulet que trobava els espais buits per les línies de fons i també superava la defensa de Claver. També era un bon moment per a un Mason que havia aprofitat un tir en transició per establir la màxima diferència. Però a partir d'aquest moment,el Barça va treure partit de dues armes: el físic i els triples. El mateix Claver, per exemple, en va anotar dos per situar el 12-15 i, tot i que Báez, amb dos bàsquets seguits, allargava l'avantatge fins al 14-19, l'entrada de Tabu com a director de joc no va provar els visitants, que van veure com Mirotic consolidava la remuntada amb el 20-19. De tota manera, el Baxi va anar al primer descans amb avantatge gràcies a cinc punts de Rafa Martínez, amb un gran triple a l'últim segon.

En el segon període, la defensa blaugrana es va intensificar molt. Jasikevicius no volia rebre 25 punts per quart i, tot i un bàsquet de Sajus i un triple inversemblant de Rafa al final de la possessió (26-30), l'atac del Baxi ja no era tan fluid. A l'altra banda, la presència d'Heurtel feia més mal que la de Calathes. El francès va clavar dos triples que posaven l'empat a 36 i Smits va tornar a situar al davant el seu equip.

Però el Baxi, tot i accions d'evident superioritat física dels locals com les de Mirotic contra Hinrichs o la intimidació de Pustovyi, no és un equip que s'arronsi. El parti es va mantenir igualat, amb quatre punts per a l'equip de casa com a màxima diferència, i el Baxi, tot i tenir problemes a dins amb les tres faltes d'Eatherton, anava a la mitja part amb només tres punts de dèficit i pensant que encara quedava molt partit al davant (44-41).



Escapades i a remar

Els segons vint minuts van veure sempre el Barça al davant, amb intents d'escapada en el marcador que semblava que reeixirien però que es trobaven sempre amb el retorn a la idea primigènia de joc del Baxi. En el tram inicial del tercer quart va ser Mirotic qui va anotar sis punts seguits i en va donar vuit al seu equip (50-43). Qui li va prendre el relleu va ser Abrines, amb cinc punts seguits i un triple que posaven la màxima diferència fins llavors (62-50, amb un parcial de 12-2). Però Rafa s'hi va tornar amb cinc punts consecutius i entre ell i Sajus van mantenir el Baxi amb possibilitats d'entrar a l'últim quart sense estar gaire allunyat, tot i que Heurtel, en aquest moment, ja s'havia despertat i havia posat deu punts d'avantatge al final del període.

En el decisiu, tots dos entrenadors van repetir fins al final les mateixes jugades, prenent el duel com de preparació. Mentre Pedro Martínez va trobar en moltes ocasions portes enrere per a Hinrichs, que en desaprofitava algunes per la intimidació dels pivots locals, Jasikevicius va trobar les continuacions cap a un Oriola que es va afartar de rebre passades dels bases, sobretot de Calathes, i que va acabar el partit amb 17 punts i 28 de valoració.

Enmig, el Barça va recuperar els dotze punts amb un bàsquet de Smits (70-58), però el Baxi es va agafar al joc amb els seus escortes, un molt present Rafa Martínez, que es va enfilar fins als 19 minuts a la pista, i un Jou que té les cantonades marcades. Un triple de Hinrichs situava el 79-73 amb encara més de cinc minuts per jugar, però la intensitat barcelonista no va permetre que el Baxi es pogués acostar més i, tot i el 87-80, amb el primer bàsquet de Mason des del període inicial, Oriola estava massa llançat i va deixar sense opcions el seu exequip. Demà, contra el Joventut, en la lluita per la tercera posició, una altra possibilitat de seguir millorant.