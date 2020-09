Messi es queda, lligat pel contracte, i dispara directament contra Bartomeu

I a la tercera setmana, va sortir i va parlar. Just 21 dies després que el Barça caigués contra el Bayern per 2-8, Leo Messi va concedir una entrevista al portal goal.com en què va explicar que, finalment, es quedarà al FC Barcelona fins que s'acabi el seu contracte, el proper mes de juny. En les seves declaracions, deixa clar que, segons ell, el culpable de tota la situació és el president, Josep Maria Bartomeu, principalment per no crear un projecte adequat per a l'equip, en primer lloc, i després per no permetre-li la sortida a final de temporada quan ell ho va demanar acollint-se a la clàusula que deia que havia d'avisar abans del 10 de juny. Messi creu que té raó, però diu que es queda per evitar un judici amb el club.

Cap projecte

La part més dura de l'entrevista és quan Messi argumenta que «volia una projecte guanyador i guanyar títols amb el club per seguir engrandint la seva llegenda. Fa temps que no hi ha projecte, ni hi ha res. Es van fent malabars i tapant forats a mesura que van passant les coses».

Després de les últimes eliminacions europees «vaig pensar en marxar, fer una passa al costat i deixar terreny als més joves. Pensava i estàvem segurs que quedava lliure. El president sempre va dir que al final de temporada podria decidir si em quedava o no i ara s'agafen que no ho vaig dir abans del 10 de juny, quan el 10 de juny estàvem competint per la lliga enmig del virus aquest de merda i d'aquesta malaltia que va alterar totes les dates. I aquest és el motiu pel qual seguiré al club».

Segueix dient que «el president m'ha dit que l'única manera de marxar era pagant els 700 milions d'euros de la clàusula i això és impossible. Llavors, que hi havia una altra manera, que era anant a judici. No aniria a judici contra el Barça perquè és el club que estimo i m'ho ha donat tot des que vaig arribar».

No tenia ganes de res

Preguntat per què ha trigat tant a aparèixer, va dir que «després de la derrota de Lisboa tot va ser molt dur. Sabíem que era un rival molt difícil, però no que acabaríem d'aquella manera, donant una imatge tan pobre per al club i per al barcelonisme. Vam donar molt mala imatge. Estava malament i no tenia ganes de res. Volia que passés el temps per aclarir-ho després tot».

Va recordar que «durant tot l'any estic dient al president que vull marxar. Ell va dir que podria decidir i al final no ha complert la seva paraula». També va deixar anar els aspersors contra la opinió pública en dir que «m'he sentit dolgut per coses que vaig sentir de la gent, del periodisme, de gent que posava en dubte el meu barcelonisme i deia coses que no mereixia. També m'ha servit per saber qui és qui. Aquest món és molt difícil i hi ha molta gent que és molt falsa». Es va defensar dient que «sempre he anteposat el club abans que qualsevol altra cosa. Hauria pogut marxar molts cops i guanyar més diners que aquí, però sentia i sento que era casa meva».

Respecte del famós burofax que va enviar el dia 25, era «per fer-ho oficial d'alguna manera. Havia arribat el moment de buscar noves il·lusions i nous rumbs a la meva carrera. El president em parlava d'una cosa i de l'altra, però no em feia cas sobre tot el que deia. El burofax era per dir que no feia servir l'any opcional que em quedava. No era per muntar un embolic, ni per anar contra el club, sinó la manera de fer-ho oficial perquè la meva decisió estava presa».

Igual de cara al futur

Molts aficionats poden pensar que Messi potser jugarà a un nivell inferior per no haver pogut marxar i per continuar fent-ho a les ordres de Bartomeu a la directiva. Va voler aclarir que «seguiré i la meva actitud no canviarà, tot i que hagi volgut marxar. Donaré el millor, sempre vull guanyar, soc competitiu i no m'agrada perdre a res. Sempre vull el millor per a mi i per al vestidor. Vaig dir en el seu moment que no ens arribava per guanyar la Champions. Ara no sé què passarà. Hi ha un entrenador nou i una idea nova. Això és bo, però després caldrà veure com respon l'equip i si ens arribarà o no per competir. El que puc dir jo és que em quedo i que donaré el màxim».