El Cadí s'enfronta al favoritisme de l'Spar Girona amb el títol català en joc

El Cadí la Seu, amb noves camisetes, presentades divendres, intentarà avui l'assalt de cada estiu a la Lliga Catalana de bàsquet. Ho farà contra el rival de sempre, un Spar Girona que es presenta com a clar favorit, no només per al partit d'avui (19 hores, Esport3) sinó també per plantar cara al Perfumerías Avenida en la lluita per la Lliga Femenina, sense campió en la passada edició.

El Cadí arriba al duel després de guanyar per 69-71 el Casademont Saragossa en el segon partit de la pretemporada. Abans, havia perdut contra el mateix rival per 71-90 a casa. Els integrants del bàndol urgellenc són conscients que surten amb les de perdre, però intentaran trobar on són els seus límits actuals.

L'entrenador del Cadí, Bernat Canut, es mostrava satisfet que «el grup s'estigui cohesionant bé, adquirint conceptes que estem introduint, que per això serveix la pretemporada. A més, hem fet dues proves competitives que hem aprofitat per millorar».

Respecte del duel d'avui, «espero un partit molt dur, com en la majoria d'enfrontaments amb el Girona. Estic molt content que en aquesta fase de la competició ens toqui enfrontar-nos a equips tan forts, perquè t'acostumes a jugar davant d'equips físics que et trobaràs més endavant en la lliga. Sense deixar de ser un partit de pretemporada, l'afrontem amb ambició perquè és una competició oficial». Per la seva banda, la jugadora Irati Etxarri admetia que «no hem passat prou temps juntes per conèixer-nos bé» però que estan adquirint «una química clau per al joc que volem oferir».