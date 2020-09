El CE Manresa estrena a Vic el compte de victòries

El CE Manresa va iniciar ahir el doblet de partits del cap de setmana amb una victòria al camp del Vic, conjunt de la categoria inferior, Primera Catalana, en un altra assaig per a Ferran Costa per veure tots els seus jugadors i extreure'n conclusions. Tenint en compte que avui també hi ha partit, el tècnic va fer rotacions tant al descans com al quart d'hora de la segona part, en un partit vistós en què els osonencs van empatar l'avantatge inicial i en què els bagencs van sentenciar a la segona meitat.



Gol molt aviat

Les coses van començar bé per al Manresa, que es va avançar en el primer atac quan Castanyer va rematar de cap un córner a l'escaire de la porteria local. Els visitants van haver d'introduir un canvi aviat, en retirar Oriol Valls al minut 19, i un després el Vic va crear perill amb una falta al pal de la porteria de Pulido.

Tot i això, el control de la primera part va ser del Manresa, que va avisar amb accions de Sureda, Serrano i Batista fins que, a prop del descans, una altra acció d'estratègia en un córner va acabar amb un golàs del mateix Sureda pel pal curt de la porteria local.

Els canvis van revitalitzar el Vic a l'inici de la represa. El tècnic local va canviar tot l'equip i, al primer minut, Feixas va reduir la distància amb una xilena que va entrar a la porteria manresana. Els vigatans van viure en aquest tram els seus millors minuts i els van culminar al minut 12, quan Balagué va igualar el resultat amb un gran xut creuat.

Aleshores va arribar l'última tongada de canvis, set en total, de Ferran Costa. Toldrà va avisar primer i, al minut 29, una gran pressió dels forasters va acabar amb una bona recuperació de Jordi Garcia que ell mateix va finalitzar per anotar el 2-3. Només dos minuts després, el mateix jugador va tornar a manllevar l'esfèrica a un rival i aquest cop la va cedir a Izan Checa, que de xut creuat va batre el porter del Vic. Fins al final, Noah va disposar de dues rematades per eixamplar la diferència, però el porter local va respondre amb encert.

Avui, a les 19.30 hores, el CE Manresa disputa el tercer partit de pretemporada, segon seguit. Serà al Nou Estadi del Congost contra el Badalona, equip de Segona Divisió B que representarà una bona pedra de toc. És el duel de presentació davant d'una afició que pot anar al camp seguint les mesures de seguretat indicades.