L'Avinent aconsegueix per dos punts el setè lloc que perseguia a Madrid

L'expedició de l'Avinent no es podia moure de la seva zona de la graderia si no era per anar a competir avinent manresa

El pitjor any de la història de l'atletisme, i de gairebé tots els esports, serà recordat com el millor de l'equip femení de l'Avinent Club Atlètic Manresa. El combinat bagenc, vencent totes les dificultats, traslladables a la resta dels seus rivals, va acabar en setè lloc la Copa Iberdrola Or, l'equivalent a la final de la Divisió d'Honor, que va aplegar a l'estadi de Vall-hermoso de Madrid les vuit millors formacions de l'Estat. De fet, hi faltava el FC Barcelona, que no ha volgut aportar el seu potent equip al campionat, però l'esport té això, que si no es competeix, no es poden aconseguir els èxits, i el club blaugrana va decidir quedar-se a casa.

L'Avinent va repetir, d'aquesta manera, el setè lloc que ja havia assolit el febrer, abans que la pandèmia esclatés, a València. Són els seus millors resultats. Fins ara, el més destacable havia estat el vuitè a Castelló de la Plana. Per tant, l'any més complicat per a les seves integrants haurà de ser recordat.



Posicions de mèrit

La Copa Iberdrola acollia set equips representatius de capitals de província, a part del CAM. La baixa del Barça havia estat coberta per l'Unicaja Jaén Paraíso Interior i havia de ser amb les andaluses que haurien de lluitar les bagenques per evitar la vuitena i última posició. Al final, les últimes proves van acostar les posicions, però és cert que les catalanes van anar per davant en el decurs de les vint proves i que, fins i tot, en un moment de la tarda va amenaçar el sisè lloc de l'equip amfitrió, el Marathon de Madrid.

El director esportiu del club, Joan Lleonart, va destacar «el seguit de quarts i cinquens llocs que ens han fet sumar bons punts a la classificació, si deixem de banda la tercera posició [la millor de la jornada per a les manresanes] de Mar Juárez». La marxadora, mundialista l'any passat a Doha, es troba en l'elit de la disciplina a l'Estat i només va ser superada per dues campiones continentals com María Pérez i Julia Takacs.

Respecte de les marques, va considerar interessants «la d'Emília del Hoyo en els 100 tanques i la de Marina Guerrero en els 1.500, tot i que més o menys totes han estat com s'esperaven». A part de Del Hoyo, també hi va haver un quart lloc per a una Mònica Clemente lluny de les seves millors marques en perxa i per a Ainhoa Martínez en pes. I, a part de Guer-rero, també va ser cinquena Sofia Zorrilla en alçada. L'interessant és que només hi va haver tres últimes posicions en totes les proves, i aquests punts i les moltes setenes posicions, un total de nou, van anar allunyant el darrer lloc.

Segons Lleonart, «no podíem esperar grans resultats. Estem a l'inici de la temporada i tot ha anat com ha anat, però ni que no estiguessin en la millor forma, totes elles han volgut ser a Madrid i han col·laborat amb entrega al millor resultat de la història de l'entitat».



Grans mesures de seguretat

La reunió, com no podia ser d'una altra manera, va estar envoltada de grans mesures de seguretat. «Ens trobàvem en una part de la graderia i no ens podíem moure d'allà. El poc que hem voltat per Madrid, a prop de la Castellana, tothom va amb mascareta i sembla conscienciat. La federació ha preparat bé la reunió». De fet, quatre estadis de la capital espa-nyola seran els escenaris, simultàniament, el cap de setmana vinent, dels Campionats d'Espanya, una prova de foc organitzativa per tirar endavant una temporada dura però històrica per a l'Avinent.