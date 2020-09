Luis Enrique hauria desitjat un «acord amistós» entre Barça i Messi

L'extècnic del FC Barcelona i actual seleccionador estatal de futbol, Luis Enrique Martínez, va afirmar ahir que li hauria «agradat que arribessin a un acord amistós», en referència a la polèmica entre el FC Barcelona i Leo Messi, perquè, segons ell, la grandesa del club «es troba per damunt de totes les persones».

L'asturià, que va entrenar el Barça i Messi durant tres temporades, no exemptes d'algunes polèmiques amb el jugador, va dubtar sobre si opinar, però al final va dir que «una reflexió general seria que els clubs es troben per damunt de totes les persones, jugadors, presidents, o el que sigui. El Barcelona és un club dels millors del món, que ha guanyat títols sempre i amb Leo Messi en va guanyar molts, i és evident que hi ha hagut una relació meravelloses durant aquests anys».

Va afegir que «Leo ha fet que el Barça cresqués de manera exponencial amb un gran rendiment, però m'hauria agradat molt més que haguessin arribat a un acord perquè tard o d'hora deixarà de jugar amb el Barça». En aquest sentit, «el dia que se'n vagi lluny serà una pena perquè no el tindrem a prop, però el FC Barcelona continuarà guanyant títols sense Messi perquè sempre ho ha fet».