El Cadí manté les opcions fins a l'últim quart però la qualitat gironina decideix (69-61)

El Cadí la Seu va donar una bona imatge en el tercer partit de la seva pretemporada, davant d'un Spar Girona que serà favorit a totes les competicions estatals, una altra vegada, però que arribava al duel sense cap enfrontament a les cames. Les gironines van imposar finalment la seva experiència i qualitat (69-61), però van haver de lluitar contra un conjunt urgellenc que només es va encallar al tram final del tercer quart i en l'últim, a l'hora d'eixugar la curta diferència obtinguda pel rival.

Perquè la primera meitat va ser molt igualada. Tot i que l'Spar Girona va anar sempre a davant, basant-se en la potència a la pintura de Reisingerova, el Cadí es va mantenir en bona posició per avançar-lo i ho va aconseguir gràcies a l'encert de Gala Mestres, qui, amb un bàsquet i un triple, va situar el 27-31 reduït a la mínima expressió per Vasic en l'últim segon.

A la segona part, es van intensificar les defenses, però el Cadí no va trobar la manera de parar el llançament exterior d'una inspiradíssima Paola Ferrari. La paraguaiana va acabar amb 4 de 4 en tirs de tres i amb encert en els moments més calents, com quan va disparar el seu conjunt fins al 56-50 ja entrat el darrer període.

El Cadí, que es va basar en el rebot ofensiu de Dornstauder i en els punts de transició d'Ariadna Pujol per mantenir-se amb opcions, va errar massa al final, i l'Spar va anar trobant diferents elements que van sumar, com Araujo, Eldebrink o Vasic, per assolir el seu novè títol de la Lliga Catalana.