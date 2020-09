Desqualifiquen Djokovic del US Open per donar un cop de pilota a una jutge de línia

El número u del món, Novak Djokovic, ha estat desqualificat del US Open per donar un cop de pilota perillós a una jutge de línia, durant el seu partit davant l'espanyol Pablo Carreño, qui avança a quarts de final, mentre que el també espanyol Alejandro Davidovich va caure davant el alemany Alexander Zvérev (6-2, 6-2, 6-1).

El principal favorit a Nova York es va acomiadar del gran torneig americà per llançar la pilota amb la raqueta a una jutge en el fons de pista, la qual es va tirar a terra i va tenir problemes per respirar fins a ser atesa. En el seu gest, 'Nole' no ho va fer mirant on anava la pilota, però ho va fer amb força i sense control.

El de Belgrad venia ja calent del joc anterior, on també va donar un cop de pilota que va passar més desapercebut per l'absència de públic a la Arthur Ashe. Aquí, Djokovic va perdre tres pilotes de set a la resta i en el següent joc va perdre el seu servei davant Carreño. La reacció de el número u va ser aquest cop de pilota que li va acabar causant la desqualificació després de gairebé 10 minuts de discussió amb el supervisor.

Així va acabar la ratxa de 26 victòries i 0 derrotes de 'Nole' el 2020 i així va avançar a quarts de final un Carreño que estava demostrant que anava a plantar cara. L'espanyol, semifinalista el 2017 a Nova York, es mesurarà ara a el vencedor de l'duel entre el canadenc Denis Shapovalov i el belga David Goffin.

Sobre la seva desqualificació, el número u del món va recalcar que necessitava mirar el seu "interior". "Necessito treballar sobre la meva decepció i convertir tot això en una lliçó per al meu creixement i evolució com a jugador i ésser humà", va assenyalar.