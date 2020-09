Els equips de casa nostra de categories catalanes continuen la seva preparació

Molts dels equips amateurs de futbol de casa nostra han jugat aquest cap de setmana partits amistosos per començar a preparar la nova temporada, això si, amb mesures de seguretat en tots els camps pe rla covid-19 (amb diversitat de protocols). El Solsona (Primera Catalana) va vèncer al camp del Balaguer (1-2). De Segona Catalana, el Joanenc va caure a casa amb el San Mauro (1-2) després de jugar la segona part amb inferioritat numèrica; el Gironella va desfer-se del Fruitosenc per 5 a 2 i l'Avià es va imposar al Pradenc per 1 a 3.El Berga va caure amb el juvenil A de la Damm per 0 a 1 i la Pirinaica va derrotar l'Atlètic Júnior per 2 a 1. L'Òdena va caure amb el Navàs per 2 a 3 i el Calaf va superar el Juneda per 2 a 1. Altres resultats, Anoia, 2-Abrera, 3; Callús, 1-Cardona, 1; Masquefa, 0-Montserrat Igualada, 3; Artés, 1-Calders, 0; Collsuspina, 0-Puig-reig, 7; Moià, 6-Viladecavalls, 4, Castellnou, 1-Sant Pau, 1; Carme, 3-Fàtima, 2; Torre Claramunt, 3-Anoia, 5; Sant Feliu de Codines, 2-Pirinaica B, 2; Artés, 3-Avinyó, 1; i Callús, 0-Joanenc B, 3.