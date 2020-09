L'atreviment dona al Manresa el triomf contra un Segona B

Minut 88. El marcador reflecteix una victòria local per 3 a 1. El Badalona basteix un dels seus últims atacs per intentar minimitzar el seu desavantatge. Servei ras i en profunditat cap a la posició de Musa per tal que penetri com a extrem. El jugador badaloní disposa d'avantatge, però Nil Pradas, ple de determinació, fa un esforç supem i talla la passada abans que arribi al seu destinatari. L'actitud, la gosadia i l'ambició que exhibeix el rejovenit Centre d'Esports Manresa permeten als agosarats jugadors de Ferran Costa mostrar tot el seu potencial futbolístic i assolir meritoris resultats en els primers partits de pretemporada. Ahir, la víctima dels blanc-i-vermells va ser el CF Badalona, un clàssic de la Segona B que va perdre a Manresa, de forma merescuda, per 3 a 1.

Els manresans van iniciar el partit amb la intensitat que sembla els ha de caracteritzar aquest curs. Tot i això, va ser l'equip de Manolo González el que va dominar els primers deu minuts del matx. La pressió dels escapulats els permetia gaudir de la possessió de la pilota i dur la iniciativa ofensiva, però sense crear perill.

La primera ocasió del partit va correspondre als locals. Toni Sureda va penetrar en la defensa badalonina com a extrem esquerre i el debutant Èrik Rafael va rematar al primer pal i va obligar Dorronsoro a lluir reflexes i agilitat (min 13). Deu minuts després els Manresa va desequilibrar el marcador. Èrik Rafael va servir amb mestria el segon córner favorable als blanc-i-vermells i Noah Baffoe va rematar de cap a gol, de forma inapel·lable, des de l'interior de l'àrea de gol. Un golàs!



Moha i Èrik Rafael sentencien

L'avantatge va esperonar els locals i va generar dubtes en el seu oponent. Èrik Rafael (min 29 ) i Noah (min 30) van generar perill a l'àrea visitant, però va ser el central Moha qui va materialitzar el 2 a 0 (min 38). Toni Sureda va executar un servei de falta lateral que Noah va rematar d'esperó d'esquena a porteria. Dorronsoro va refusar la pilota amb moltes dificultats i Moha va incrementar l'inesperat avantatge manresà.

Els escapulats van reaccionar en el tram final del primer període i Airam Benito (min 41) i Chema Moreno (min 45) van obligar Marc Vito a exhibir les seves aptituds com a porter. Però a la represa, l'ofensiva badalonina no va tenir continuïtat i un dels seus migcampistes va cedir la pilota al porter Álex sense adonar-se'n que aquest s'havia desplaçat a la dreta. Èrik Rafael va aprofitar l'errada per arrodonir el debut amb el seu primer gol com a blanc-i-vermell (min 49). El Badalona va oferir un joc decebedor durant aquest segon període i només va ser capaç de retallar la diferència mitjançant Airam Benito, a centrada de Timo.