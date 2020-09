El balsarenyenc Farrés és segon a la prova d'Itàlia de l'europeu de motocròs

La segona prova puntuable per al Campionat d'Europa de motocròs EMX 125 va ser força favorable al pilot balsarenyenc Guillem Farrés, de l'equip Júnior Team de la Federació Espanyola de motociclisme. Al Gran Premi d'Itàlia, Farrés va aconseguir una destacada segona posició.

En la primera mànega, Gerard Congost, company de Farrés a l'equip estatal, va ser primer, mentre que el de Balsareny va ser quart i l'altre component del Júnior Team, David Braceras, també va ser en el top-10. Ja en la segona volta, els tres corredors rodaven entre els cinc primers, i van finalitzar Farrés segon, Braceras quart i Congost sisè.

En la segona sèrie va ser Braceras qui va fer una bona sortida per separar-se dels seus rivals. Farrés rodava segon i Congost dotzè. Braceras va estar vuit voltes al davant fins que un problema en els frens del darrere van fer que el seu ritme de cursa hagués de baixar, i va perdre dues posicions; Farrés va ser quart i Congost novè.

Aquests resultats parcials van donar la segona posició a Farrés i la tercera a Braceras, mentre que Congost va ser finalment cinquè.

Avui, en el mateix escenari, es correrà la tercera prova d'aquest campionat europeu. El mànager de l'equip, Paco Rico, va comentar que «estic molt content dels resultats perquè els pilots han treballat molt i s'ho mereixien. Han estat tot l'estiu fora de casa amb una gran implicació diària i això és la seva recompensa. Els que coneixen el nivell que hi ha a l'europeu, saben que no és fàcil situar els tres pilots al top-5 d'un gran premi. Però no es pot aturar la feina, perquè en aquesta categoria qualsevol pot fer un gran resultat».