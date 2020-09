Les bicicletes clàssiques fan vibrar els carrers de Berga amb la Portal Attack

La prova a ser seguida per un nombrós públic als carrers de Berga

Les mesures de seguretat per la situació sanitària actual derivada de la pandèmia de la covid-19, no van impedir que els carrers de Berga gaudissin, dissabte, d'un molt bon ambient en la segona edició de la Portal Attack, una prova ciclista 'vintage' per eliminatòries, organitzada pel Club Esquí Berguedà, que va reunir 60 corredors amb les seves bicicletes antigues (sense pedals automàtics i amb cablejat exterior). El recorregut, nocturn, anava de la plaça de Sant Joan de Berga fins al Portal de Santa Magdalena.

Els esportistes polifacètics locals Alba Xandri i Joan Freixa van repetir el triomf de la primer edició. Inicialment, l'organització va limitar a 80 el nombre màxim d'inscrits, però finalment, aquesta xifra va quedar reduida a 60. Els participants van haver de portar mascareta fins al moment de començar la cursa i només se la podien treure durant el recorregut. Es va utilitzar gel hidroalcohòlic per desinfectar les bicicletes i els punts de contacte. Abans de sortir, als corredors se'ls va prendre la temperatura i van estar en tot moment aïllats del públic. L'ús del casc era també obligatori. El no compliment d'alguna d'aquestes mesures suposava la desqualificació.

Els corredors es van anar enfrontant en grups de quatre. El millor de cadascun d'ells, passava als quarts de final, amb un lloc en joc per a la semifinal. Així, els finalistes masculins van haver de superar quatre rondes i les finalistes femenines, tres. Entre els nois, Joan Freixa, Pol Raich, Carles del Arco i Jordi Perarnau van ser els que van disputar-se el triomf final, en favor de Joan Freixa, que repetia victòria amb un temps de 2' 36''. En categoria femenina, Alba Xandri, també guanyadora l'any passat, es va imposar a Alba Cardona, Clàudia Sabata i Clàudia Roure.

Enguany la cita del ciclisme clàssic va comptar amb el gran atractiu de ser retransmesa per la Xarxa de Televisions Locals, entre les quals es troba Televisió del Berguedà. A més, els berguedans també van poder seguir la cursa en directe a través d'una pantalla gegant que es va instal·lar a la Plaça Sant Pere.