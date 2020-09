L'Ajuntament afegeix el Nou Estadi a l'externalització de la consergeria dels camps de futbol els caps de setmana

La secció sindical de la CGT a l'Ajuntament de Manresa ha mostrat la seva frontal oposició a l'externalització dels serveis de manteniment i consergeria dels camps de futbol dels barris i properament també del Nou Estadi del Congost. En un comunicat, la CGT eexpressa que "tenim constància que el proper mes d'octubre es vol començar a implantar al camp del CE Manresa i més endavant en altres instal·lacions esportives de la ciutat. Ens sembla increïble que l'Ajuntament de Manresa aposti per privatitzar un servei fins ara 100% municipal, apostant per la precarietat laboral, baixant la qualitat del servei en benefici d'una empresa que sota la imatge de fundació manté en precari i sense un comitè d'empresa a més de 800 treballadores a la seva plantilla, amb uns sous ridículs i denunciada per repressió sindical amb acomiadaments selectius. Quan la majoria d'ajuntaments de Catalunya comencen a municipalitzar serveis per abaratir costos, a Manresa s'opta per privatitzar".

Toni Massegú, regidor d'esports de l'ajuntament de Manresa ha apuntat al respecte que "aquesta pràctica ja fa anys que es porta a terme. El que es farà ara és ampliar-ho també al Nou Estadi del Congost, igualment només els caps de setmana".